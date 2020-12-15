黎智英被「鐵鍊纏腰」送法院！林飛帆：中共羞辱給國際社會看

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者陶本和攝）



記者邱茀濱／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英日前遭控「勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全」，但港警卻以「鐵鍊纏腰」上手銬的方式將他送往法院。對此，民進黨副秘書長林飛帆今（15）日強調，「這當然是中共對他的羞辱，試圖羞辱他給國際社會以及所有追求民主的人看。」

林飛帆在臉書撰文說，黎智英長年爭取香港民主，甚至2014年雨傘運動就和抗爭者一起被港警用催淚彈攻擊，「也許很多台灣和香港的朋友不一定同意黎智英所有立場，但也無疑是敬佩黎智英的。」

林飛帆續指，黎智英被用港版國安法「勾結境外勢力」入罪，被用鐵鍊纏腰上手銬示眾，「這當然是中共對他的羞辱，試圖羞辱他給國際社會以及所有追求民主的人看。」

林飛帆稱，相對之下，當中天新聞台還在網路上開心吃播的時候，有國民黨的朋友用「香港關智英、台灣關中天」來將中天和黎智英類比，這簡直是對黎智英的二次羞辱，並呼籲國民黨「不要拿蔡衍明來羞辱香港和黎智英先生」。

事實上，黎智英11日被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，成為港版國安法生效以來，被當局以該罪名起訴的第一人，此案12日在西九龍裁判法院提堂。但黎智英前往法院時，卻是被港警以鐵鍊纏腰的方式上銬。

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