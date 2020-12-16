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周庭交保申請遭拒　香港高院法官：即時監禁「以儆效尤」

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▲香港泛民派代表之一周庭。（圖／路透社）

▲香港泛民派代表之一周庭。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

前香港眾志成員周庭因去年6月21日灣仔警察總部被包圍一事，遭判監10個月，並於9日上午在高等法院提出保釋等候上訴申請，但法官張慧玲拒絕其申請，並於今（16）日頒布判詞指稱，由於案情相當嚴重，判處即時監禁，以儆效尤是正確的判刑。

綜合外媒報導，法官張慧玲在判詞中指出，周庭所犯下之未經批准集結罪沒有判刑指引，西九龍法院裁判官王詩麗借鏡黃之鋒案件中所涉的非法集結罪，考慮到兩罪均涉及群眾聚集、公共秩序以及人身安全等議題，所以判決並無不妥。

張慧玲再指，同案被告黃之鋒當時「明顯」煽惑他人圍堵香港警總和堵塞兩個出入口，周庭也在旁附和，並以「當時群眾認識的公眾人物、領導人物」形容她，認為煽動群眾與長時間參與未經批准的集會，是相當嚴重的情節，「判處即時監禁，以儆效尤是正確的判刑。」

張慧玲認為，申請人周庭的刑期不算很短，且周庭不能證明自己的上訴理由有極高的成功機會，並強調她在上訴聆訊時可能已服畢全部或大部分刑期，所以這項判決並無不公。

周庭因去年6月21日包圍警總事件，承認煽惑他人參與未經批准集結及參與未經批准集結兩罪，被判入獄10個月。根據多家港媒引述，周庭首度受到實刑判決收監，在庭上聆聽量刑時當場流淚痛哭。

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