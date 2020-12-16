港人偷渡台灣被拘！　深圳檢方今依「涉嫌偷越邊境罪」起訴10人

▲12港人偷渡被拘深圳，家屬出面提出訴求。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

今年8月有12名港人試圖偷渡到台灣，但中途卻被廣東海警攔截，最後被扣押於深圳鹽田。根據深圳市鹽田區人民檢察院今（16）日通報，已對2名涉嫌組織他人偷越邊境罪，和另外8名涉嫌偷越邊境罪向法院提起公訴。而另外2名未成年將擇日舉行不公開聽證，並依法作出決定。

綜合媒體報導，被檢方依「涉嫌組織他人偷越邊境」提起公訴的是鄧棨然、喬映瑜；而其餘8名被告包括鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等人則被以「涉嫌偷越邊境罪」提起公訴。另外2名未成年犯罪嫌疑人，檢方將擇日舉行不公開聽證，並依法作出決定。

事實上，廣東海警局於8月23日上午9時許，在其管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境船隻，海警人員登船後發現12名港人，有關人士涉嫌犯下「偷越國（邊）境罪」被依法拘捕。

經初步調查後，深圳市公安局鹽田分局依法對這12人採取「刑事拘留」措施以作深入調查。通報表示，經調查發現，這12人於8月23日上午約7時許在香港新界西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，並由其中一名當事人負責開船，計劃經中國大陸海域逃到台灣，「以逃避在港涉案的刑責」。

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