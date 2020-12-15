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港版N號房！300人被誘當「SOD主角」　A房拍片B房獻身

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▲▼香港警察14日召開記者會說明【拘捕七人•涉嫌「串謀控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」】案件。（圖／翻攝自香港警察 Hong Kong Police臉書）

▲香港警察14日召開記者會說明。（圖／翻攝自香港警察 Hong Kong Police臉書，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

不久前曝出的韓國「N號房」案震驚國際。最近，香港警方也破獲一宗「港版N號房」案件，一家公司假借製作電影為名，從2019年底開始在網上招聘演員，以月薪3至5萬港元誘使受害人拍攝不雅視頻，並進一步威逼受害人與他人作違法交易，如受害人不肯就範，更會被對方恐嚇及勒索。經調查後，警方於14日拘捕該犯罪集團的7名男子。

據香港《大公報》報導，警方14日拘捕7名男子涉嫌串謀控制他人賣淫 ，年齡介乎19至37歲，分別負責招募演員、財務、安排場地、拍攝工作。此外，集團主腦是否落網，警方並未提及。

據悉，捲入賣淫案的受害人多達300人。香港新界南總區刑事部（行動）陳志昌警司表示，警方早前接獲其中4名受害人舉報，稱在社交平台認識一名自稱居於加拿大的男子，自稱是網路電影製作公司負責人，招聘受害人作合約演員，參與在酒店房間拍攝不雅表演或影片，並聲稱不會公開，只供少數客人作私人之用。

▲▼香港警察14日召開記者會說明【拘捕七人•涉嫌「串謀控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」】案件。（圖／翻攝自香港警察 Hong Kong Police臉書）

受害人隨即與其在網上簽約，還將身分證副本、地址和照片交給該公司。在2019年12月至今年6月期間，受害人多次到香港多家酒店房間，進行不雅影片及表演的拍攝，受害人進入房間前還要先付押金，但最後卻沒有收到任何報酬。如拒絕繼續拍片，該公司就指他們違約，會作出恐嚇，威脅將影片公開，並勒索高額違約金。

而受害人再詳細閱讀合約時，才驚覺原來有條款指出「拒絕拍攝需要賠償高額金錢」。甚至還有條款列明，在表演時該集團會安排觀眾在場，如有觀眾提不當要求，受害人不可拒絕，否則同樣要罰款。

▲▼香港警察14日召開記者會說明【拘捕七人•涉嫌「串謀控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」】案件。（圖／翻攝自香港警察 Hong Kong Police臉書）

香港新界南總區刑事部重案組史廣鴻總督察指出，案中公司自稱在2018年成立，但警方發現其在香港沒有進行商業登記和註冊，公司會在社交媒體招攬年輕受害人，成功簽訂合約並取得他們的個人資料，另有工作人員負責預訂酒店，購買食物及工具等，另一批人員則在網上招攬一些有經濟能力、會收看付費影片的人作為觀眾。

香港警方經深入調查後，於14日拘捕7名涉案男子。警方指，其涉嫌刑事恐嚇及勒索等罪行，並在行動中檢獲電腦、手提電話，其中存有大批不雅影片。港警還呼籲，其他受害人應儘快與警方聯絡。

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