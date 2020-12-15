創黨主席江鵬堅逝世20週年　民進黨：持續鞏固民主、深化人權

▲民進黨江鵬堅前主席逝世20周年。（圖／翻攝民進黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是民進黨前主席江鵬堅逝世20周年的日子，民進黨15日表示，這個日子也喚起許多本黨前輩，在那段戒嚴時期，為了追求民主人權自由，辛苦創黨的記憶；秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，民進黨會持續為鞏固民主、深化人權與壯大台灣來努力。

民進黨描述，江鵬堅將政治當作是個人的使命，被黨內譽為「客氣而紳士的雄獅」，也是一位鐵肩俠骨的人權律師，他沉穩內斂和圓融處世的態度，帶領著民進黨穩健前進。

民進黨表示，江鵬堅在民主改革投入龐大的心力，相信「政治是良心事業」，他參選黨外立委時的口號，就是「不信公義喚不回，誓為人權馬前卒」，現在聽起來仍然是鏗鏘有力。他對戒嚴時期的肅殺氣氛無所畏懼，勇敢走上捍衛民主人權的道路，這是本黨一脈相承的堅忍精神。

民進黨宣示，今天的民進黨，從在野走到執政，也曾經從逆境中再站起來，從有到無，再從無到有的過程，「我們都經歷過，感謝這些創黨前輩的努力，以及人民的信任，給民進黨再次執政的機會。」

民進黨說，秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，民進黨會持續為鞏固民主、深化人權與壯大台灣來努力。「身為青年世代，我們對現在充滿信心，對未來懷抱希望，我們期許自己不忘記江鵬堅的精神，為台灣人民留下一個更好的民主進步黨。」



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