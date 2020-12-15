加州華裔男認「為中國竊取機密」　美10年重要研究資料全賣了

▲美國司法部公告，一名美籍華裔研究人員承認竊取醫療商業機密，並販賣給中國政府。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國司法部發佈公告，曾在俄亥俄州哥倫布市國家兒童醫院（Nationwide Children's Hospital）從事研究工作的美籍華裔男子周宇（Yu Zhou，音譯）在11日承認竊取醫療商業機密，並從中圖謀私利。國安部表示，他們正努力兌現「保護美國研究和商業機密不受傷害」的承諾，並且會追究這些從竊取商業機密中獲利的人的責任。

據美國之音（VOA）報導，現年50歲的周宇承認，他與妻子陳莉（Li Chen，音譯）曾在研究所內不同的醫學研究實驗室工作了10年；他們密謀從國家兒童醫院偷竊與外泌體相關的各種兒科疾病的研究、鑒定和治療的商業機密。

▲外媒稱，周宇在國家兒童醫院的研究包括了一種「對其實驗室非常重要」的新型隔離方法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

司法部的公告指出，周宇夫婦的認罪協議表明，兩人密謀竊取商業秘密後，將其中一項商業秘密製作成「隔離包」，並將其販售給中國政府，以從中獲取利益；周宇還認下了「電信詐欺」的罪名。據悉，外泌體是各國腫瘤研究中的重要課題。

周宇和陳莉是在2019年7月於加州被捕。陳莉在2020年7月已認下「合謀竊取商業機密」和「電信詐欺」的罪名。

▲周宇夫婦雙雙認下「合謀竊取商業機密」和「電信詐欺」的罪名。（圖／取自免費圖庫Pexels）

國安部的德默斯（John Demers）表示，「周宇夫婦的認罪突顯了美國司法部正在兌現『保護美國研究和商業機密不受傷害』的承諾。有些人在受到中國政府指使後，會竊取這些機密。這是中國常見的作法，通過竊取、複製和替換，做出自己沒有能力開發的產品，不過這些從竊取商業機密中獲利的人將被追究責任。」

這對夫婦已經同意他們與犯罪有關的財產或收益被沒收。中國《環球時報》在2019年曾作出報導，認為美國聯邦調查局（FBI）對周宇和陳莉的調查足以證明，美國再次將黑手伸向華裔科學家，是在製造一場「紅色恐慌」。

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