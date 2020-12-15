彰化萬人血清研究確定違法　陳秀熙：那個已經是過去式了

▲臺大醫院胃癌防治新26準則 榮登Gut醫學雜誌記者會-臺大公衛學院陳秀熙教授致詞。（圖／台大醫院提供）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊下，台大公衛學院研究團隊與彰化衛生局合作進行彰化萬人血清調查研究證實社區安全，但過程引發爭議，經衛福部、科技部、教育部專案小組調查確認兩方皆違反《人體研究法》，可開罰10萬至100萬元，正式結果尚未公布。主要研究者、台大公衛教授陳秀熙今（15）日受訪時不願多談，僅表示「已經是過去式了」。

台大醫院今（15）日舉辦記者會公布胃癌防治研究成果，連江縣政府與台大醫院、台大公衛學院攜手，針對引起胃癌最主要幽門桿菌進行根除防治，透過家戶篩減與除菌治療，15年下來，當地幽門桿菌盛行率從7成降低至現在的1成，胃癌發生與死亡率也明顯下降，成功經驗刊登於國際頂尖期刊Gut，成為胃癌防治國際準則。

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包含衛福部次長石崇良、率領學生參與相關研究的陳秀熙今日都出席記者會，會後媒體問及針對彰化萬人血清研究的調查結果，陳秀熙僅簡短回應「那個已經是過去式了」，並希望不要模糊今日記者會重點，僅回答與胃癌研究相關的議題，其他就不予回應。

彰化萬人血清研究證實社區安全，但研究疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉。根據台大公衛提出相關資料指出，台大校總區審查認為該研究IRB為免審，因為該研究為彰化衛生局委託，為去辨識化資料分析，不涉及抽血行為；彰化衛生局則認為是配合台大研究執行抽血。

衛福部與科技部、教育部成立專案小組調查，終於在年底前完成審查。衛福部證實，調查小組已完成程序審查，確認彰化縣衛生局與台大公衛研究團隊均違反人體研究法，可開罰10萬至100萬元，目前還在做內部審核，近期將正式公佈結果。

▲臺大醫院胃癌防治新26準則 榮登Gut醫學雜誌記者會。（圖／記者洪巧藍攝）