LIVE／確診者再增2人！國內航空改裝搶運載疫苗　指揮中心最新說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例新冠肺炎確診病例，目前了解這2人皆為境外移入，而全台確診累積人數也來到了742例，指揮中心將於下午2點召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為，另外，記者會上也會說明疫情週報的最新進度。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／記者李毓康攝）

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國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至12月14日為止，全台新冠肺炎確診者為740人，15日新增2例境外移入，讓全台確診累積數增至742人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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