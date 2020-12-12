屏東勞動大學課程超實用　牡丹學員往返5小時不缺課　

▲屏東縣政府今年首創開辦屏東縣勞動大學，11日舉行成果展。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今年首創開辦屏東縣勞動大學，課程有堆高機操作人員、固定式起重機操作人員、車體包膜基礎班及無人機等實用課程，吸引800多位學員報名，不僅有夫妻、父子檔，甚至有人從牡丹鄉開車往返5個小時車程也從未缺課，11日舉行成果展，學員們都有滿滿收穫。

▲▼縣長潘孟安室內配線體驗、分享成果。

屏東縣政府因應產業勞工需求，今年首辦屏東縣勞動大學，針對增進勞工職能技術及證照，規劃開設34門相關課程，800多位學員經過半年的課程學習，昨天在勞工育樂中心前廣場舉辦第一屆勞動大學成果展。

縣長潘孟安表示，縣府開辦勞動大學，主要是為鼓勵勞動者充實知能，提供在職進修及終身學習課程，今年雖然是首次開辦，但規劃的課程著重產業及生活應用，有室內配線班、廢棄物清除技術人員訓練班、堆高機操作人員、固定式起重機操作人員、車體包膜基礎班及無人機等實用課程，意外的吸引800多位學員參與，反應相當熱絡。

「協助勞工朋友提升勞動力，是勞動大學開辦目的」縣長潘孟安強調，未來縣府將持續調整勞動大學課程，除了增加終身學習管道與培育產業所需勞動者的專業技能，也安排生活應用與休閒娛樂等課程，希望舒緩勞工朋友工作壓力以提升生活品質，開創更多產業所需人才。

勞動處表示，第一屆勞動大學課程學員來自各行各業，有的來自產銷合作社，希望學習堆高機與天車，為合作社提供更省力的搬運與了解操作機具的安全。

另有為了轉換跑道想創業，參加中餐烹調證照班，業已取得相關證照並順利開業；室內配線證照班則有來自劇團，為了避免再次遇到電路損壞電工臨時無法配合，因此自己考取相關證照、也有從事魚塭或溫室工作者，為減少農產品的損失也為了用電安全，取得相關證照。

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