驚豔屏東之美　12外國遊客冬季深度訪恆春半島

▲屏東縣政府交通旅遊處邀請12名在台外國遊客，以3天2夜恆春深度旅遊方式感受屏東之美 ，圖潛水。（圖／旅遊處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府交通旅遊處邀請12名在台外國遊客，以3天2夜恆春深度旅遊方式感受屏東之美，透過龍坑生態導覽解說、紅龜粿DIY、森林攀樹體驗和潛水等豐富的內容讓他們驚艷，感受這台灣國境之南多一度的熱情活力。

▲▼墾丁森林遊樂區攀樹、龍坑生態保護區。

縣府交旅處邀請12名分別來自美國、巴拉圭、瑞士、菲律賓、法國、宏都拉斯、突尼西亞、愛沙尼亞、貝里斯和捷克等國家的朋友，他們有的是學生，有的已定居台灣，且都來過屏東，而多數是到墾丁玩水，卻從不知道恆春半島有非常多的深度旅遊路線可參加。

這次安排他們走訪東隆宮、東港漁貨市場、華僑市場；走訪白沙灣、貓鼻頭這台灣最南點觀海平台以及在風吹砂景點處親眼目睹那海岸沙子被吹到路面堆成沙河、沙瀑，甚至沙礫成丘、礁岩的自然景觀，這些知名景點都能感受恆春半島落山風的魅力與魔力，讚嘆大自然的奧妙。

走進墾丁國家森林遊樂區體驗攀樹，到龍水社區用著名的琅嶠米DIY紅龜粿，走一趟桃花滿開的四重溪溫泉，再下海潛水觀看恆春半島水底與魚悠游的浪漫，豐富多元、上山下海，深度探訪恆春半島的多種可能，讓參與的外國遊客們都嘖嘖稱奇，完全翻轉對屏東的刻板印象。

來自美國的Loren因喜歡台灣進而移民並自行創業，最喜歡的是遊程中的攀樹和潛水等挑戰性戶外活動；來自愛沙尼亞的Juhan則提到，恆春半島海底潛水的無重力感、水中生物的豐沛，且他竟然能在水裡放鬆，這樣的體驗很難得，他一定要推薦給更多人知道。

屏東縣政府交通旅遊處表示，儘管現因疫情無外國遊客到訪台灣，但先邀請這些在台灣的外國朋友，透過外國人旅遊視角並親身體驗認識不一樣的屏東，在他們留下美好回憶時也能以口碑行銷方式推廣，讓更多國外友人知曉，為疫情結束後的旅遊增加更多可能性。

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