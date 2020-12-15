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六大長照資源佈建破先天不利　「健康施政滿意度」台東冠全台

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▲台東縣縣長饒慶鈴透過與外縣市大醫院合作「超前部署」，將優秀醫療資源引入台東。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

地方中心／綜合報導

 「超前部署」儼然是今年關注度最高的名詞，近年來，台灣人口老化成為討論熱點。根據國發會統計，台灣將在2026年邁入「超高齡社會」，老化速度甚至遠快於日本，不管是中央或地方政府，都得正視並設法規劃更完整的人口政策。而遠在台灣東部，有一縣市意識到人口老化問題，無畏城鄉差距、地理偏遠等現實狀況，並積極針對現況提出積極作為，成為「超前部署」人口老化的標竿縣市。

▲▼ 台東長照,健康施政滿意度（翻攝自影片。 

▲台東縣縣長饒慶鈴，透過與外縣市大醫院合作，將優秀醫療資源引入台東。（圖／翻攝自影片，下皆同）

資料顯示，台灣最老的縣市依序為嘉義縣、南投縣、雲林縣，但不在排名上的台東縣，卻已預見未來困境，率先提出六大長照資源佈建重點，結合科技打破城鄉、距離藩籬，讓台東縣民能享受「超前部署」的長照服務。

台東縣過往給人偏鄉印象，受限地理位置、勞動力外流等因素，醫療資源相當有限，就連在縣內也有棘手的醫療分布問題，7家醫院就有5家集中在台東市，但縣府積極接洽外縣市大醫院，將優秀醫療資源引進台東，讓後山不再因為醫療問題而哭泣。

▲▼ 台東長照,健康施政滿意度（翻攝自影片。

 ▲▼台東縣目前已有11個衛生所導入新科技，提供民眾「5G視訊看診」服務。

▲▼ 台東長照,健康施政滿意度（翻攝自影片。

縣府首先購置遠距醫療可攜式儀器、積極聯絡公費醫生來臺東服務、協調各院醫師駐診之下，並將衛生所打造成偏遠鄉鎮的醫療守護站；要克服先天地理問題，還導入「5G視訊看診」服務，不因距離讓診療品質打折扣，目前已有11個衛生所導入5G服務，偏鄉患者可透過5G視訊，直接與花蓮慈濟醫師連線，省去舟車勞頓，深獲在地民眾好評。

針對年長者則規劃「聚福食堂」，鼓勵長者出門加強連結，讓社區成為銀髮族守護網，盼盡量降低獨居老人在家意外的憾事。另外也在社區導入專業照服員、關懷長者需求，65歲以上長者免費驗光、配老花眼鏡，同時也鼓勵長者走出家門，光109年度就辦了10多場「遠足日」，並結合臺東大學的體適能團隊，規劃長者運動課程延緩老化，將長照交由專業處理，不僅照護長者需求，同時也能釋放年輕勞動力，一舉打造雙贏局面。

▲▼ 台東長照,健康施政滿意度（翻攝自影片。 

▲▼廣設長者照護機構，導入專業照服員、65歲以上長者免費驗光、配老花眼鏡，並安排多元活動，結合臺東大學的體適能團隊，為長者量身打造運動課程。

▲▼ 台東長照,健康施政滿意度（翻攝自影片。

深知預防勝於治療，縣府也廣設85處社區照顧關懷據點，村里涵蓋率超過八成，91處的原住民文化健康站，平均每2部落就有1站，並針對急重症病患展開策略性計畫，並擴增胃癌跟肝癌篩檢等「6大癌症防治」，省思過去醫療痛點，以創意及科技重新定義台東醫療品質。

經過縣府全盤規劃，除了輿論讚揚，台東縣在2020縣市首長「健康施政滿意度」調查更榮獲第一名佳績，而在壽命增幅平均增加0.53歲也是全台第一，能打破醫療匱乏的先天不利因素，一躍成為全台健康施政滿意度最高的縣市。台東縣長饒慶鈴表示不安於現狀，下一步已著手規劃「在宅醫療」，只要等中央法規開放，醫師甚至護理師可立即下鄉到府診療，走在政策之前，要讓台東成為不再煩惱醫療問題的「幸福後山」。

更多台東醫療服務請上：https://dailyview.tw/taitunghealth

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