台東婦失蹤25年宣告死亡...15年後復活再死1次！女兒心急跑法院

▲吳姓女子2005年時因找不到失蹤多年的母親，上法院聲請死亡宣告，不料今年2月再接到媽媽真實死亡的通知。（示意圖／Pixabay）

記者徐愷昕／台東報導

台東婦人阿霞（化名）1980年被老公送回娘家後即音訊全無，阿霞的女兒吳姓女子因長年找不到媽媽，2005年時向法院聲請死亡宣告，怎料，她今年突接到訊息，得知媽媽2月時才真實死亡！為了登記正確的死亡時間，吳女上法院聲請撤銷2005年的死亡宣告，但卻遭駁回。法官認為吳女撤銷已逾時，於法不合，詳細時間點處理應由戶政機關直接負責。

阿霞1980年被老公送回娘家後，就與自己的夫小失去聯繫。吳女為了找媽媽，期間還有向舅舅打聽，但舅舅表示媽媽已離家出走，音訊全無，她遂於2005年向戶政機關辦理媽媽的死亡登記。

怎料，吳女今年4月時突然收到警察通知稱，阿霞2月時遺體被發現，要她前往確認雙方母女關係，並由她辦理母親的殯葬事宜。吳女為此前去戶政機關欲辦理死亡登記，不過卻遭戶政人員告知，必須先撤掉之前的死亡宣告，才能重新辦理。

為此，吳女上台東地院提出聲請撤銷2005年時的死亡宣告，但法官最後裁定駁回！法官強調，「宣告死亡裁定確定後，發現受宣告死亡之人尚生存或確定死亡之時不當者，得聲請撤銷或變更宣告死亡之裁定」，阿霞已於今年2月死亡，女兒7月才聲請撤銷2005年度死亡宣告，於法不合，應予駁回。

法官最後指出，像這種因受宣告知人已死而不得撤銷的情形，戶政機關如何就死亡（含死亡時）及死亡宣告（含裁判確定之死亡時）的登記於戶籍資料上妥為記載，避免人民及其他機關判讀上的困擾，應由戶政機關本於權責卓處。

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