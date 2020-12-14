中國社科院：陸2021年經濟增長估7.8%

▲江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國社會科學院14日發布《經濟藍皮書：2021年中國經濟形勢分析與預測》，預計中國2021年經濟增長為7.8%左右。

中國社科院工業經濟研究所黨委書記、副所長李雪松表示，受今年經濟增長基數較低的影響，同時考慮到宏觀調控的跨週期設計與調節以及國內外的不確定性做出的預計，預計明年經濟增長約為7.8%。

藍皮書認為，目前中國的新冠肺炎疫情防控已經取得了階段性成效，但從全球範圍來看，疫情形勢並沒有得到緩解，疫情的未來發展仍然存在較大的不確定性。

藍皮書提到，2021年經濟恢復情況比較樂觀。國際組織近期紛紛上調2021年全球經濟增長預期，對中國經濟表現的預期顯著好於全球平均水平。

李雪松強調，學界對明年的經濟增長預測差別很大，有的認為在10%以上，「需要說明的是，可能因為2021年，特別是上半年，疫情發展態勢的超預期變化而存在調整的風險，所以我們對2021年的預測只是一個參考。」

對於中國2021年的宏觀經濟政策，李雪松建議，2021年要繼續實施積極的財政政策，仍需保持必要的財政支出規模，以支持擴大國內有效需求、調整經濟結構，促進高質量發展。



藍皮書判斷，隨著全球經濟增長預期改善和市場環境穩定，中國宏觀經濟仍將持續穩定回升，經濟循環更加通暢。藍皮書預計，2020年四季度社會消費品零售總額將實現3%左右的增長，在2020年全年較低基數的基礎上，2021年社會消費品零售總額有望實現4%至5%的增長。