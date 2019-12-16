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博士媽覺得女兒超優秀　恥與他人為伍罵其他家長「犯賤」

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▲▼示意圖,科技,手機,女性,滑手機（圖／123RF）

▲示意圖非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

日前在廣西玉林一段小學家長們在通訊軟體上的對話引發關注，原來有一名家長自稱「博士」、「副教授」，孩子將直升當地中學，恥與其他人為伍，並砲轟其他家長。這一切的源頭是11日晚間，家長們在討論關於酒類的話題時，這名「博士」媽媽說了一句，「夠了，喝死你們。」

根據《南國早報》和《南寧晚報》微信公眾號，這位罵人的家長是班上一名姓徐學生的媽媽（以下稱徐媽媽），當天事件爆發後，她開始與其他家長輪番嗆聲，其中提到，自己的丈夫是北京清華大學畢業，「你真夠犯賤」、「老子抽不死你」，並提到自己是博士、副教授，「誰敢踢我（離開聊天群組），試試看？」

報導指出，徐媽媽在爭吵過程中提到，無論她的女兒是否還在這個學校、這個班，「我女兒都是我女兒都是最優秀的那一個！恥與為伍！」、「我女兒戶口在北京，她爸爸在北京，我們在北京還有房子，只是她一直咳嗽，所以回南方養幾年。所有愛八卦的人，滿意了嗎？」

根據報導，徐媽媽畢業於中國社會科學院，是一名博士，於2018年作為人才引進來到玉林師範學院就職，目前她已退出家長群組。

針對此事，一名玉林師範學院工作人員14日下午表示，這屬於個人行為，不予回應。此外，玉林市教育局值班人員聲稱，已獲悉此事，「這是個人素質問題，往後會加強家長的素質教育。」

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