香港今年經濟增長估「-1.3%」　2009年來首現年度負增長

▲香港夜景。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

根據香港特區政府經濟顧問辦公室15日公佈的數據，下調2019年香港經濟增長預測至「-1.3%」，這是香港於今年內第二次下調經濟增長預測，也將是香港自2009年以來首次出現經濟年度負增長。此外，前三季度GDP已經同比負增長0.6%，經濟隨之轉弱，抵銷了上半年的輕微增長。

《新華社》15日報導，香港在第三季度貨物貿易出口同比下跌7.1%，是自2009年第三季度以來最大單季跌幅；服務輸出同比下跌13.8%，是自2003年第二季度以來最大跌幅；私人消費同比下跌3.4%，是自2009年第一季度以來首次同比下跌；恆生指數九月底收報26092點，較六月底下跌8.6%，是自2015年第三季度以來最大季度跌幅。

港府在今年2月公佈財政預算案時曾預測，全年經濟增長2%至3%，在8月中旬港府曾下調全年經濟增長預測至0%至1%，如今相關數據繼續下探。

▲香港近幾個月來社會上的衝突不斷。（圖／記者游宗樺攝）

港府表示，過去數月的本地社會事件令遊客卻步，重創本地消費需求，嚴重打擊經濟氣氛，「由於本地社會事件的衝擊尚未見減退跡象，消費及投資需求在2019年餘下時間預計依然低迷。」

港府指出，所有最新的大型企業及中小型企業調查均顯示，營商氣氛已變得非常悲觀，會繼續密切監視情況，在有需要的時候繼續推出措施「撐企業、保就業」。

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