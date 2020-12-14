先求財源再談建設　台中明年度總預算舉債99億8年來最低

▲台中市政府明年度總預算過關，舉債近99億元，8年來最低。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會14日進行台中市政府110年度總預算二、三讀，經朝野黨團協商，決議刪減歲入、歲出各6億元後，歲入預算1323億多元，歲出1422億多元，舉債僅98億多元，額度創8年最低，市府表示，考量財政紀律，會在既有財源之下規劃各項建設，不會浮編預算，債留子孫，此外，議會也決議21日至25日召開臨時會，討論捷運、萊豬和核食進口等相關議題。

台中市議會今天進行台中市政府明年度總預算二、三讀，過程中有民進黨議員質疑市長盧秀燕遲遲未提供中捷改善報告，甚至未先知會議會之前，即逕行宣布延後捷運通車日期，要求召開臨時會討論中捷問題，國民黨議員也發言要求，要開會探討明年即將進口的萊豬，以及緊接著可能進口的日本核災食品，議場一度爭吵不休，最後議長敲槌休息10分鐘。

明年總預算最後在政黨協商之下，決議歲入、歲出各刪除6億元後，歲入預算1323億1717萬5千元，歲出1422億317萬5千元，舉債98億多元，額度創下近8年最低。

市府表示，尊重財政紀律和撙節開支，要建設前先求財源，不會浮濫編列預算，因此明年度舉債額度創8年最低，此外，明年施政首重教育與社福，以教育科學文化支出居首位，社會福利經費支出其次，兩者歲出相較去年成長最多，市府將持續努力推動市政，讓台中更美好。

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