熟齡友善城市調查！台中奪全台第一　盧秀燕：市民共同努力的結果

▲▼台中市在「熟齡友善城市大調查」全台第一，盧秀燕用心照顧獲民眾肯定。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

有媒體針對全台縣市進行「熟齡友善城市大調查」，台中市榮登民眾心目中的「最宜居熟齡友善城市」第一名，市長盧秀燕11日出席烏日區溪邊公園完工視察時表示，感謝民眾肯定，這是全體市民共同努力的結果，市府將持續努力，打造台中成為好居住、好生活的好地方。

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盧秀燕指出，從調查內容來看，例如「美樂地計畫」打造友善共融公園，過去公園廁所大部分為蹲式馬桶，市府考量長輩身體狀況，規劃部分坐式馬桶，另外，市府去年恢復老人健保補助，讓阿公阿嬤不用擔心健保費問題，還有，敬老愛心卡搭乘計程車單趟次抵扣金額，原本50元明年將調高至85元，這些都是讓民眾有感的銀髮族福利政策。

在「熟齡友善城市大調查」其中一項題目，當民眾被問到「如果不考慮家人所在地，讓您自由選擇，您認為最宜居的熟齡友善城市為何？」以總比例來看，台中市14.6%榮登冠軍；包括台中市在幾年前大量設立的「照顧咖啡館」，在舒適的空間，提供一站式的長照諮詢服務也備受肯定。

社會局表示，台中市65歲以上長輩有38萬人，為了打造銀髮宜居城，減輕家庭負擔，盧市長恢復老人健保補助，每月最高補助749元，超過31萬人受惠，此外，台中市的長輩也享有重陽敬老禮金，100歲以上人瑞每個月還可領6000元敬老金，同時，市府積極推動預防照顧，台中市社區照顧關懷據點已達到430處，數量為全國之冠。

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