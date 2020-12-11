丰丹本舖奪台中十大伴手禮首獎！胡志強也愛　業者：終生回饋社會

▲▼台中市糕餅業者陳蓓梅獲得前後任市長胡志強、盧秀燕表揚奪得伴手禮首獎。（圖／丰丹本舖提供）

記者鄧木卿／台中報導

第12屆台中市十大伴手禮名單日前揭曉，由市長盧秀燕頒獎表揚，盧表示，台中是有名的糕餅故鄉，每年的伴手禮票選活動，可說是節慶送禮最佳指南。這次名單的網路人氣商品早在多年前就是前市長胡志強的最愛，胡喜獲金孫時，還做為送給友人的禮品，業者陳蓓梅表示，努力做生意，打開產品知名度，做公益，回報生養她的社會。

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盧秀燕日前在表揚會場上表示，台中是糕餅故鄉，美食、文創產品多元，市府為行銷台中，每年舉辦十大伴手禮選拔活動，經過專家與民眾嚴格評選，鼓勵店家推陳出新開發優質產品，成為大家採買參考，市府也會全力行銷，推廣台中的光榮，一起努力拚經濟。

▲▼糕餅業者陳蓓梅（右）和妹妹陳蓓琴創立的丰丹本舖，短短7年在國內外連連得獎。（圖／記者鄧木卿攝）

今年一舉拿下台中市十大伴手禮首獎、網路人氣獎和台灣百大伴手禮的業者陳蓓梅表示，公司成立短短7年，不僅多次代表台中市到國際參展，獲獎連連，更被市府選做饋贈外賓的台灣最佳名產，除了創新、用心，把事情做到完美之外，更重要的是回報社會。

陳蓓梅說，她和妹妹兩人都單身，也沒有小孩，努力做生意，打開國內外品牌知名度，都是為了要做公益，例如，2018年捐給大甲鎮瀾宮的兒童家園600顆月餅、每年捐給南屯區春安國小中低收入戶100盒月餅、今年12月也到南投偏鄉送物資，2019年還捐了一部醫療補給車給嘉義大林慈濟醫院，送愛活動不勝枚舉，唯有公司更加茁壯，才有能力幫助更多的人。

陳蓓梅的妹妹陳蓓琴說感性的說，公司不是屬於個人的，而是一群默默付出的平安惜福志工們，大家藉由志業搭起愛心的橋梁，經營公司已成了一項終生志業。

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