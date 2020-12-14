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社會 社會焦點 保障人權

直播遭搶！正妹實況主三重街頭遇飛車搶劫　網嚇壞：走在人行道耶

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記者陳豐德／新北報導

在twitch上有1.8萬人追隨的正妹實況主啊乓（香香愛哭包）14日下午走在三重自強路3段直播時，被兩名歹徒飛車搶劫手機，整個搶劫過程也因直播記錄下，由於有拍下明顯犯嫌特徵，啊乓事後也隨即前往鄰近派出所報案，目前警方已經鎖定2名犯嫌以及犯案車輛，正在循線追查當中。

以英雄聯盟(LOL)為主要實況的直播主啊乓（張女、28歲），14號下午5點多在路上進行生活實況，標題就寫著「散步時間」，在經過三重自強路3段人行道的時候被2名歹徒鎖定，剛講完「我在路上有看到一些人穿得很薄欸！」手機隨即被後方高速衝過的搶匪給奪走，完全來不及反應，驚嚇後他在友人陪同下前往永福派出所報案。

▲▼快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」　警方證實了。（圖／翻攝啊乓twitch）

▲正妹實況主啊乓在三重街頭遭搶，實況拍下犯嫌朝她衝來。（圖／翻攝啊乓twitch）

三重警方表示，被害人的手機Sony xperia 5及三軸穩定器被搶走，已完成報案手續，搶匪得手後往自強路二段方向逃逸，目前已經通報各單位協助攔截圍捕，全案已組成專案小組鎖定追緝當中。

直播影片曝光後，網友紛紛留言，「三和國中」、「線上版gta」、「真的是被搶欸，好扯」、「我以為這樣騎車搶劫在台灣很少見」、「走在人行道也有事」。

▼正妹實況主啊乓在Twitch上以英雄聯盟實況為主。（圖／翻攝自香香愛哭包）

▲▼正妹實況主在三重街頭遇飛車行搶，手機被搶走。（圖／翻攝自香香愛哭包）

▲▼正妹實況主在三重街頭遇飛車行搶，手機被搶走。（圖／翻攝自香香愛哭包）

▼嫌犯的面貌被實況拍下。（圖／翻攝啊乓twitch）

▲▼快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」　警方證實了。（圖／翻攝啊乓twitch）

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