台南市高階大型物流中心落成　黃偉哲：提供高品質服務

▲東煒建設在台南樹谷園區舉行物流中心啟用儀式，市長黃偉哲表示，相信東煒投資台南與增加台南就業機會，在物流中心啟用後將可發揮實質功效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

者林悅／台南報導



東煒建設14日在台南樹谷園區舉行物流中心啟用儀式，將投入18億資金，創造560個就業機會，年產值可達181億元，對南部物流供應鏈具正面效益，市長黃偉哲表示，相信東煒投資台南與增加台南的就業機會，在物流中心啟用後將可發揮實質功效，南科不只是台灣的南科，而是世界的南科，物流中心更扮演關鍵角色。

東煒看好台南的發展潛力，於樹谷園區推動大型物流中心BOO案，規劃引進園區及周邊輔助供應鏈、快遞及第三方物流業者等，東煒建設總經理趙國祥說，感謝台南市政府與台電的幫忙，只花了1年3個月就完工， 完成幾不可能的任務，還提早完成。預計物流中心可為台南市物業的流通帶來很大的幫助，台南市長黃偉哲也祝東煒未來發展不可限量。

東煒約投資18億資金，創造560個就業機會，年產值可達181億元，14日東煒於樹谷園區舉行物流中心啟用儀式，市長黃偉哲感謝東煒建設趙國祥總經理肯定市府團隊打造優質投資環境，投資台南、增加台南就業機會，就近服務南科暨樹谷園區科技大廠，滿足高品質倉儲環境與物流服務之需求，對於南部物流供應鏈具正面效益，啟用後將可發揮實質功效。

經濟發展局陳凱凌局長指出，自黃市長上任以來，統計2019年至2020年11月底，台南市新增579件投資案，吸引569億元投資額，創造668億元產值，增加13586個就業機會。此外，市長每月召開投資會報追蹤列管2億元以上重大投資案99案，投資額達2995億元。市府持續厚植產業基礎，建構優質投資環境，同時透過招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並將持續秉持依法行政、公開透明方式，加速審查作業，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，同時致力吸引國內外優質廠商至本市投資，致力打造台南為「產經重鎮」。

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