台南市勞工局籲請業者　重視廠房新建工程感電預防災害

▲針對台南市安南區台南科技工業區工地感電災害案，台南市勞工局已派員前往檢查並令停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市安南區台南科技工業區工地感電案，勞工局已派員前往檢查並令停工，勞工局長王鑫基表示，從事廠房新建工程相關作業風險性較高，事業單位平日即應設置安全設備設施完成自主檢查；從事裝設、拆除或接近電路等之絕緣用防護裝備時，應使勞工戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具，以避免感電危害。

台南市勞工局指出，14日上午9時10分許，蕭姓勞工等3名工人於台南市安南區工業二路廠房新建工程工地4樓電氣室，從事22.8KV電線配線作業時發生感電工安意外，勞工局所屬職安健康處接獲通報立即派員實施檢查，本職災案發生初判原因係電弧灼傷，事業單位對於勞工從事裝設、拆除或接近電路等之絕緣用防護裝備時，未使勞工戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具、或其他類似器具等，後續如經調查確認事業單位確實違反職安法第6條第１項第3款未防止電、熱或其他之能引起之危害，將依同法第43條規定裁處3至30萬元罰鍰，本案已依職安法第36條規定要求事業單位立即停工改善。

本職災案發生在台南市安南區工業二路廠房新建工程工地，蕭姓勞工等3名工人於4樓電氣室從事22.8KV電線配線作業，蕭姓勞工為勘查佈線線路情形打開電氣箱，另名勞工聽到「碰」一聲後立即進電氣室查看，發現蕭姓勞工倒在打開的電氣箱前，疑意識不清，廠房業主工安人員立即連絡救護車送至永康奇美醫院救護，右手及腰部有明顯灼傷，需住院進一步觀察，後續將持續追蹤，勞工局將依實際狀況啟動FAP機制。

勞工局局長王鑫基表示，從事廠房新建工程相關作業風險性較高，事業單位平日即應設置安全設備設施完成自主檢查；從事裝設、拆除或接近電路等之絕緣用防護裝備時，應使勞工戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具，以避免感電危害；進入工作場所作業前，管制人員落實安全衛生教育訓練，全面提升營造業勞工危害辨識能力，全面做好各項作業之安全衛生防護及工作管理，以防止職災憾事再發生。

台南市職安健康處表示，預防廠房新建工程感電預防災害重點如下：對於使用之電氣設備，應依用戶用電設備裝置規則規定，於非帶電金屬部分施行接地。對於高壓或特高壓用開關、避雷器或類似器具等在動作時，會發生電弧之電氣器具，應與木製之壁、天花板等可燃物質保持相當距離。



對於電氣機具之帶電部分 (電熱器之發熱體部分，電焊機之電極部分等，依其使用目的必須露出之帶電部分除外) ，如勞工於作業中或通行時，有因接觸 (含經由導電體而接觸者，以下同) 或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。為避免漏電而發生感電危害，應依下列狀況，於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。

對勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備之虞者，應有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施。對於發電室、變電室、受電室及其類似場所之特高壓電路，其連接狀態應以模擬線或其他方法表示。

對於有發生靜電致傷害勞工之虞之工作機械及其附屬物件，應就其發生靜電之部份施行接地，使用除電劑、或裝設無引火源之除電裝置等適當設備。不得於通路上使用臨時配線或移動電線。如事業單位對於危害預防有疑問，可向台南市職安健康處洽詢，電話06-2150806。

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