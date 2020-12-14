　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局籲請業者　重視廠房新建工程感電預防災害

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲針對台南市安南區台南科技工業區工地感電災害案，台南市勞工局已派員前往檢查並令停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對台南市安南區台南科技工業區工地感電災害案，台南市勞工局已派員前往檢查並令停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市安南區台南科技工業區工地感電案，勞工局已派員前往檢查並令停工，勞工局長王鑫基表示，從事廠房新建工程相關作業風險性較高，事業單位平日即應設置安全設備設施完成自主檢查；從事裝設、拆除或接近電路等之絕緣用防護裝備時，應使勞工戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具，以避免感電危害。

台南市勞工局指出，14日上午9時10分許，蕭姓勞工等3名工人於台南市安南區工業二路廠房新建工程工地4樓電氣室，從事22.8KV電線配線作業時發生感電工安意外，勞工局所屬職安健康處接獲通報立即派員實施檢查，本職災案發生初判原因係電弧灼傷，事業單位對於勞工從事裝設、拆除或接近電路等之絕緣用防護裝備時，未使勞工戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具、或其他類似器具等，後續如經調查確認事業單位確實違反職安法第6條第１項第3款未防止電、熱或其他之能引起之危害，將依同法第43條規定裁處3至30萬元罰鍰，本案已依職安法第36條規定要求事業單位立即停工改善。

▲針對台南市安南區台南科技工業區工地感電災害案，台南市勞工局已派員前往檢查並令停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本職災案發生在台南市安南區工業二路廠房新建工程工地，蕭姓勞工等3名工人於4樓電氣室從事22.8KV電線配線作業，蕭姓勞工為勘查佈線線路情形打開電氣箱，另名勞工聽到「碰」一聲後立即進電氣室查看，發現蕭姓勞工倒在打開的電氣箱前，疑意識不清，廠房業主工安人員立即連絡救護車送至永康奇美醫院救護，右手及腰部有明顯灼傷，需住院進一步觀察，後續將持續追蹤，勞工局將依實際狀況啟動FAP機制。

勞工局局長王鑫基表示，從事廠房新建工程相關作業風險性較高，事業單位平日即應設置安全設備設施完成自主檢查；從事裝設、拆除或接近電路等之絕緣用防護裝備時，應使勞工戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具，以避免感電危害；進入工作場所作業前，管制人員落實安全衛生教育訓練，全面提升營造業勞工危害辨識能力，全面做好各項作業之安全衛生防護及工作管理，以防止職災憾事再發生。

台南市職安健康處表示，預防廠房新建工程感電預防災害重點如下：對於使用之電氣設備，應依用戶用電設備裝置規則規定，於非帶電金屬部分施行接地。對於高壓或特高壓用開關、避雷器或類似器具等在動作時，會發生電弧之電氣器具，應與木製之壁、天花板等可燃物質保持相當距離。

▲針對台南市安南區台南科技工業區工地感電災害案，台南市勞工局已派員前往檢查並令停工。（圖／記者林悅翻攝，下同）
對於電氣機具之帶電部分 (電熱器之發熱體部分，電焊機之電極部分等，依其使用目的必須露出之帶電部分除外) ，如勞工於作業中或通行時，有因接觸 (含經由導電體而接觸者，以下同) 或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。為避免漏電而發生感電危害，應依下列狀況，於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。

對勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備之虞者，應有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施。對於發電室、變電室、受電室及其類似場所之特高壓電路，其連接狀態應以模擬線或其他方法表示。
對於有發生靜電致傷害勞工之虞之工作機械及其附屬物件，應就其發生靜電之部份施行接地，使用除電劑、或裝設無引火源之除電裝置等適當設備。不得於通路上使用臨時配線或移動電線。如事業單位對於危害預防有疑問，可向台南市職安健康處洽詢，電話06-2150806。

養顏美容、補充營養

ET快訊
陳子璇被「神似何潤東鄰居」約吃飯！最新進展曝光
19歲台中妹北上工作遭軟禁半個月　3人被逮
田徑狼師抓多名女高中生喊：叫爸爸　私藏多部「服侍片」學生崩潰
4件嬰幼兒副食品重金屬鎘超標　最高罰300萬
快訊／恐怖黑衣男抓到了！「想認識」狠拉女大生下車
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市高階大型物流中心落成　黃偉哲：提供高品質服務

桃園賣場旁轎車逆向衝撞2車　網回：這是賣場「白藍白廣告行銷」

失智翁凌晨溜出門　騎車繞大半個桃園迷途...體力不支被警尋獲

台南市勞工局籲請業者　重視廠房新建工程感電預防災害

父突離世3子女無力處理後事　枋寮警+「部落心」捐款行善

有臨檢！台中議員贈60組LED交通警示燈　盼有效遏阻車禍

竹市SBIR助攻科技公司　研發「接送助手」APP

竹市消防博物館超好玩　明年新增多媒體樂高互動區

重劃激發鳳山發展潛能

台南美顏美體會館老闆娘　開直播辱罵同業遭提告起訴

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

台南市高階大型物流中心落成　黃偉哲：提供高品質服務

桃園賣場旁轎車逆向衝撞2車　網回：這是賣場「白藍白廣告行銷」

失智翁凌晨溜出門　騎車繞大半個桃園迷途...體力不支被警尋獲

台南市勞工局籲請業者　重視廠房新建工程感電預防災害

父突離世3子女無力處理後事　枋寮警+「部落心」捐款行善

有臨檢！台中議員贈60組LED交通警示燈　盼有效遏阻車禍

竹市SBIR助攻科技公司　研發「接送助手」APP

竹市消防博物館超好玩　明年新增多媒體樂高互動區

重劃激發鳳山發展潛能

台南美顏美體會館老闆娘　開直播辱罵同業遭提告起訴

台南市高階大型物流中心落成　黃偉哲：提供高品質服務

桃園孕婦陣痛+羊水破...胎頭已外露！4救護員順利接生

女大生IG擁6000粉絲！男友媽酸「養不起網美」狂勸分手

不是毛澎！10kg萌貓剃完毛　白嫩肥肚「流到地上」扎實胖驚網

「養胎不養肉」別補錯！孕媽咪常吃不夠的5大關鍵營養

嬰幼兒副食品「有重金屬鎘」全用國產米！農糧署：原料沒問題

SBL／布蘭登成歸化人選？　沈會承：打出成績願意歸化

桃園賣場旁轎車逆向衝撞2車　網回：這是賣場「白藍白廣告行銷」

實況界聖誕破壞友情第一彈！去年尿壺今年收馬桶蓋　小熊傻豹眼

跑出向前突破的決心！跑步4建議帶你迎向自我新境界

釣蝦場群架！2男遭痛毆推下蝦池 少婦一旁淡定收竿...網驚：老江湖

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

梧棲漁港鮮魚季　搶食2400份免費海鮮

勤美串聯草悟道100店家推月曆

搶救台中露營場　市府加速合法化

黑面琵鷺來台度冬數量創新高

台中機車定檢率六都第一　市府表揚優良檢驗站

廟會活動爆竹引發空污及環境髒亂台南開罰

西模詮公老和尚靈骨舍利奉安大典

2020曾文水庫馬拉松今開跑

台鐵東正線14日恢復單線雙向通　24小時監控邊坡

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

大樂透開獎高雄一注獨得　彩券行老闆放炮慶賀

台灣極限好手恐斷層　亞洲金牌陳翰堃提建議

驚豔屏東之美　12外國遊客冬季訪恆春半島

更多熱門

相關新聞

台南美顏美體會館老闆娘開直播罵同業起訴

台南美顏美體會館老闆娘開直播罵同業起訴

台南1家美顏美體會館的黃姓老闆娘，平日活躍於網路社群，2019年被控在臉書粉專開直播辱罵同業潘姓女子，潘女蒐證後提告黃女妨害名譽、恐嚇、威脅、毀謗等多起告訴，台南地檢署日前偵查終結其中一件公然侮辱罪案，將黃女提起公訴。

士達衛咖啡突倒閉　4天前提報大量解雇書

士達衛咖啡突倒閉　4天前提報大量解雇書

聯結車直衝撞翻左轉小貨車　現場漏油撞擊畫面曝

聯結車直衝撞翻左轉小貨車　現場漏油撞擊畫面曝

即／工人觸2.2萬伏　頭皮爆裂昏迷搶救

即／工人觸2.2萬伏　頭皮爆裂昏迷搶救

「高鐵特區」一路熱向南　陳金鋒代言家鄉建案成話題

「高鐵特區」一路熱向南　陳金鋒代言家鄉建案成話題

關鍵字：

台南勞工局感電預防災害

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面