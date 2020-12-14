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社會 社會焦點 保障人權

台南聯結車直衝撞翻左轉小貨車　現場漏油搶救... 撞擊畫面曝光

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記者林悅／台南報導

台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，14日上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車駕駛受困車體，台南市消防局據報出動消防人員前往救援，救出77歲林姓男子脫困，林男脛部、肩膀疼痛，意識清楚，由救護車送台南市立安南醫院救治中。

▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車事故，小貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，14日上午9時21分許，台南市消防局119據報，安南區公學路二段與安吉路二段路口，發生聯結車與小貨車車禍故，貨車駕駛受困車體，聯結車有漏油情形，119除馬上出動安南消防分隊消防人車及救護車前往搶救，並通報環保局派員協助處理。

▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南消防分隊車組到場後，發現77歲林姓駕駛人受困車內，經使用油壓撐開器製造空間後，救護人員於9時37分，協助救出受困林姓男子，林男脛部、肩膀疼痛，意識清楚，由救護車送台南市立安南醫院救治中。

▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

119並通報台南意外事故緊急通報小組外，因聯結車油箱破裂漏油，消防人員也出水警戒，防止起火意外發生。

▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區公學路二段與安吉路二段路口，上午發生聯結車與小貨車車禍故，貨車77歲林姓駕駛受困車體，消防人員前往救援，救出林男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局交通分隊據報，馬上派員到場查處，並管制交通進行測繪勘查蒐證，警方初步調查，1名涂姓男子駕駛聯結車沿安吉路北向南行駛，途經安吉路、公學路口時，與林姓男子駕駛小貨車，行駛左轉專車道，由安吉路南向左轉公學路發生交通事故，雙方酒測值均為零，林男多擦挫傷，經救護車送安南醫院診治，無生命危險。肇事原因初步研判涂男疑似闖紅燈肇事。目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

市警三分局提醒市民朋友，行經路口時自信綠燈可安全直行，不減速且未注意車邊狀況，沒有「防禦駕駛」的安全觀念，如逢突然竄出的人車，就會煞車不及直接撞上；另黃燈是表示紅色燈號即將顯示，警告駕駛人將失去通行路權，提醒尚未超過停止線的車輛，應踩剎車、減速、準備停車，而不是催油門加速甚至超速通過路口，如另一方貪快提早紅燈起步或直接闖紅燈，因雙方都是加速狀態，一發生碰撞都十分嚴重。

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