天外巨輪交流道爆衝！「毀容」福斯逆向狠砸　聯結車雙胎脫落現形

記者洪靖宜／高雄報導

太恐怖！國道1號北上366公里路段，竟有顆大輪胎順著出口匝道「溜滑梯」滾下來，速度飛快朝一輛福斯車尾撞上，強大衝擊力立刻撞凹車尾、後玻璃碎裂噴飛，事後調查發現，輪胎是一聯結車所掉落，且一次掉兩顆，前後共波及三輛自小客車，所幸無人傷亡。

▲大車輪順著匝道口往下滾。（圖／記者洪靖宜翻攝）

車尾遭「毀容」的福斯Tiguan 330 TSI車系，依配備等區隔，新車價約130到170萬元左右。修理費有待雙方協商，但初估應10萬以上。





▲聯結車的輪胎脫落。（圖／記者洪靖宜翻攝）

13日下午1時許，由洪姓男子駕駛的聯結車行經國1南向九如交流道附近，左後一顆輪胎突然「離家出走」，順著匝道口往下彈跳滾動，並快速撞上福斯的車尾，導致後車身被撞凹，擋風玻璃碎裂噴飛。過程被受害車主的後行車紀錄器全都錄。

▲小客車車尾遭波及 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國道第公路警察大隊表示，事後又有兩部自小客報案，原來聯結車一共脫落兩顆輪胎，一顆往前滾砸中出口匝道兩台車，一顆砸中對向車道的一台車，所以共波及3車，所幸無人傷亡。

▲連結車的輪胎脫落消失。（圖／記者洪靖宜翻攝）

交通組組長劉駿業表示，車輛一旦違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款(車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落)，處三千元以上六千元以下罰鍰。