自以為凌晨車少　BMW爽闖紅燈遭機車側撞2人噴飛

▲BMW凌晨闖紅燈，綠燈通行的機車直接側撞倒地。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

張姓男子14日凌晨開著黑色BMW小客車，以為人車稀少，開到中清路、天津路口直接闖紅燈，結果遭一輛綠燈通行的機車攔腰撞上，車上一對男女噴飛倒地受傷，所幸無大礙。警方排除雙方酒駕，初判BMW闖紅燈為肇事主因，提醒民眾開車應遵守交通規則，以策安全。

▲▼BMW遭機車側撞，車身凹陷毀損，機車車頭也破損。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天凌晨近3點左右獲報，北區中清路、天津路口發生汽車與機車車禍，2人受傷。消防隊立刻派遣人車到場，發現機車上的一對男女倒地身上有多處擦挫傷，意識清楚，經初步包紮止血後，送往中國醫藥大學附設醫院治療觀察，沒有生命危險，汽車駕駛則沒受傷。

警方到場採證，酒測排除雙方酒駕，經調閱現場監視器畫面發現，BMW當時走中清路往北平路方向，經過天津路口時，右方出現一輛機車直接攔腰撞上，BMW隨即靠邊停車。MW通過路口時交通號誌為紅燈，機車為綠燈，初判BMW闖紅燈違反號誌行駛明顯有過失，機車未發現肇事因素。

第二分局長蔡元戎表示，民眾行車務必注意車前狀況及遵守號誌行駛，以保障行車交通安全。

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