飛機將起飛「發現怪男站在機翼上」　乘客目睹他狂擺Pose傻眼！

▲乘客發現機翼上有男子擺Pose。（圖／翻攝自twitter／ErinInWA）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加航空(Alaskan Airlines)一架飛機正要起飛時，有乘客突然發現機翼上站著一名男子，機組人員被通知後雖然立即報警，然而男子卻完全沒有想要下來的意思，不但繼續留在機翼上，甚至還對機艙內乘客擺Pose。

事件12日下午發生在內華達州麥卡倫國際機場(McCarran International Airport)，阿拉斯加航空一架預計從拉斯維加斯飛往波特蘭的AS1367航班上，有民眾拍到男子跑到即將起飛的機翼上。

影片中可看到，這名男子行走在波音737飛機機翼上，發現有人在拍還不在意對著鏡頭擺pose，後來警方抵達現場，他脫掉鞋襪，想爬到飛機翼上端，結果不小心滑下跌落到停機坪地上。

機場發言人拉傑切爾(Joe Rajchel)表示，男子自行跨越圍欄後，約於下午1時40分左右被機場工作人員發現，目前已被警方逮捕，並送到醫療機構，「我們的乘客和員工都很安全，已與執法部門進行合作，飛機也返回登機口進行全面檢查」。警方尚未對外公布男子身分與爬上機翼原因。

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