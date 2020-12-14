快訊／英國著名諜報小說家過世！　約翰勒卡雷享壽89歲

▲約翰勒卡雷的小說成為冷戰經典。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國《衛報》報導，著名諜報小說家約翰勒卡雷（John le Carré）於台灣時間14日清晨過世，享壽89歲。他生前以自身二戰間諜經驗寫就的小說《鍋匠，裁縫，士兵，間諜》（Tinker Tailor Soldier Spy）聞名，該著被翻拍成英文同名電影《諜影行動》。

約翰勒卡雷在二戰期間曾是一名間諜，與同期的一些間諜一樣，他選擇從走鋼索的職業生涯中退下，以自身經歷為藍本，寫下一部部引人入勝的諜報小說。除了《鍋匠，裁縫，士兵，間諜》外，他還著有《冷戰諜魂》（The Spy Who Came in from the Cold），以及《夜班經理》（The Night Manager）。這些著作讓他成為世界聞名、最暢銷的小說家之一。

約翰勒卡雷的家屬於周日（13日）證實，他於前一日晚間在皇嘉康威爾醫院（Royal Cornwall Hospital），因肺炎病重過世，「我們對他的過世感到深深哀慟」。他的經紀人蓋勒（Jonny Geller）形容他是「英國文學一位不可撼動的巨人」。

大師的離去引來大師的悼念，美國多產暢銷作家、電影《刺激1995》、《小丑》等原著作家史蒂芬金（Stephen King）寫下，「這糟糕的一年已經帶走了文學巨人和人道的精神」；當代英國大眾小說家哈里斯（Robert Harris）則說，得知英國戰後其中一位最棒的小說家過世的消息，讓他滿懷悲傷。

