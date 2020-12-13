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別在醫生「生日當天」動手術？　最新研究曝：死亡率比較高

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▲▼開刀,手術,手術室,醫生,病人,醫療,健康（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲選在執刀醫生的生日當天開刀的術後死亡率會比其他日子高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／編譯

許多人住院開刀的時間，幾乎都是依照醫院安排，不過有項最新醫學研究指出，如果選在執刀醫生的「生日當天」開刀，病患的術後死亡率會比其他日子高上1.3％。主要原因可能是醫生可能會被其他事情分心，沒有辦法全心專注地動手術。

這項研究10日刊登在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）上，研究人員針對美國2011至2014年間65歲至99歲共98萬名開刀患者在術後30日的死亡率，以及執刀的4萬7489名醫生進行分析；在控制年齡、病情嚴重程度、醫療設備水準等因素後發現，在執刀醫生「生日當天」動手術的患者中，有6.9％會在30天內病逝，若是其他日子動手術則降至5.6％。

這項由日本慶應大學、美國加州大學洛杉磯分校、哈佛大學醫學院等多名學者共同進行的研究指出，外科醫生在生日當天更加容易被工作無關的事情分心，包含和家人、朋友的慶祝活動等；研究人員也認為，醫生可能更容易在生日當天匆忙完成手術，進而影響到病人的復原狀況。

研究人員指出，這個結果就如同在聖誕節或新年期間，醫療服務水準會略微下滑一樣；以蘇格蘭為例，在公共假期入院急診的病患30天內死亡率增加了27％。

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