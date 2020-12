比新加坡大！世界最巨冰山將撞島　600萬企鵝「剩50km」陷危機

▲南極附近南喬治亞島上的企鵝即將面臨全球最大冰山撞擊的危機。(示意圖/免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/綜合外電報導

地球上最大冰山「A68a」自2017年南極冰棚崩裂以來,這座面積比新加坡還大的冰山蜿蜒前進了2年多,今年才進入開放水域,現在卻即將撞上南美洲南端的英國偏遠領地「南喬治亞島」,導致島上超過600萬隻企鵝與其他野生動物面臨生存危機。

綜合CNN與《華盛頓郵報》報導, A68a原本面積約5800平方公里,2007年從南極Larsen C冰棚分裂後縮減為4200平方公里,比新加坡的總體面積還大,且與南喬治亞島的大小差不多,目前距離沿岸大陸棚不到50公里,這是個幾乎不可能避免碰撞的距離。

英國南極調查局(BAS)的海洋生物學家塔林(Geraint Tarling)表示,單位一直以來都在追蹤這座冰山,目前還不清楚這次撞擊會發在「幾天」還是「幾周」後,因為冰山行進速度會隨洋流變化,「洋流如果將冰山帶往一個遠離南喬治亞的方向,或許可以避免撞擊,但它真的離得很近,近到幾乎無法避免。」

Updated location of iceberg #A68a near showing further clockwise rotation. It will be interesting in the coming days to see if the western tip bumps into the shallower ocean floor or if it just continues eastward with the current pic.twitter.com/z1L9TeoCG4