緯創工人暴動！省長下令保護廠區「嚴懲肇事者」　官員爆積怨已久

▲緯創印度廠發生工人暴動，當地省長要求警方徹查，並採取嚴厲行動。（圖／翻攝自推特@TOIBengaluru）

記者張寧倢／綜合報導

台灣科技巨頭緯創的印度廠12日發生暴動，將近2000名工人闖入工廠，砸毀辦公設備、放火燒車，現場狀況十分混亂。緯創13日聲明，意外肇因於外界不明人士闖入，公司一向守法，將全力配合當局調查。印媒報導，事件起因於勞資爭議，不僅蘋果公司可能進行嚴格檢視，當地省長也要求警方採取嚴厲的行動與調查。

根據《印度時報》報導，印度卡納塔卡省省長葉猶拉帕（B.S.Yeddyurappa）表示，針對緯創Narasapura廠工人暴力抗議事件後續，將要求警方向緯創廠區提供充份保護，並對肇事者採取嚴厲行動。另外，葉猶拉帕也向勞工部官員指示，深入了解員工的訴求，以對此事做出最佳的善後處理。

報導稱，省副省長納拉揚（Ashwath Narayan）也對這起暴力事件發出譴責，並承諾將從各個方面著手調查，以確認真正的導火線為何，「有關不支付薪資與減薪的投訴也將受到調查。」卡納塔克省工業廳長謝塔爾（Jagadish Shettar）則表示，工人抗議活動的不斷升級引發擔憂，「我們初步調查顯示，這起事件起緣於拖欠工資，憤怒已經醞釀了一段時間，但公司與工人都未對官方報告此事。」

#Apple #iPhone Manufacturing/assembly unit (Wistron) in #Kolar near #Bengaluru completely vandalized by employees. Over thousand employees were protesting against alleged salary dues/ under payments. pic.twitter.com/iJMNHWc9ey — Hyderabad Post (@PostHyderabad) December 12, 2020

薛塔爾補充，工人們如果遇到勞資糾紛，應該向勞工處處長或地區專員尋求幫助，一味從事非法勞動是不正當的。然而，緯創表示，雇用當地人主要是透過仲介公司，與中國大陸作法相似，並無苛扣員工薪水與延長工時之情事，將全力支持並配合相關當局及警方進行調查。

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