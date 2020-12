緯創工人暴動！省長下令保護廠區「嚴懲肇事者」　官員爆積怨已久

▲緯創印度廠發生工人暴動,當地省長要求警方徹查,並採取嚴厲行動。(圖/翻攝自推特@TOIBengaluru)

記者張寧倢/綜合報導

台灣科技巨頭緯創的印度廠12日發生暴動,將近2000名工人闖入工廠,砸毀辦公設備、放火燒車,現場狀況十分混亂。緯創13日聲明,意外肇因於外界不明人士闖入,公司一向守法,將全力配合當局調查。印媒報導,事件起因於勞資爭議,不僅蘋果公司可能進行嚴格檢視,當地省長也要求警方採取嚴厲的行動與調查。

根據《印度時報》報導,印度卡納塔卡省省長葉猶拉帕(B.S.Yeddyurappa)表示,針對緯創Narasapura廠工人暴力抗議事件後續,將要求警方向緯創廠區提供充份保護,並對肇事者採取嚴厲行動。另外,葉猶拉帕也向勞工部官員指示,深入了解員工的訴求,以對此事做出最佳的善後處理。

報導稱,省副省長納拉揚(Ashwath Narayan)也對這起暴力事件發出譴責,並承諾將從各個方面著手調查,以確認真正的導火線為何,「有關不支付薪資與減薪的投訴也將受到調查。」卡納塔克省工業廳長謝塔爾(Jagadish Shettar)則表示,工人抗議活動的不斷升級引發擔憂,「我們初步調查顯示,這起事件起緣於拖欠工資,憤怒已經醞釀了一段時間,但公司與工人都未對官方報告此事。」

#Apple #iPhone Manufacturing/assembly unit (Wistron) in #Kolar near #Bengaluru completely vandalized by employees. Over thousand employees were protesting against alleged salary dues/ under payments. pic.twitter.com/iJMNHWc9ey