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緯創「印度廠暴動」引關注　印媒：可能會被蘋果調查

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▲▼蘋果,Apple。（圖／路透社）

▲美國蘋果公司過去以來都非常重視其代工廠的勞動標準。（圖／路透社）

記者張方瑀／編譯

緯創位於印度那薩普爾（Narsapur）的工廠日前發生百人暴動，儘管緯創聲稱作亂者並非員工，而是當地的犯罪分子，但仍有可能因「疑似違反供應鏈規定」遭其主要客戶美國蘋果公司（Apple Inc.）調查。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，美國蘋果公司過去以來都非常重視其代工廠的勞動標準。上個月「和碩聯合」位在中國大陸的蘋果代工廠，才因為違規使用學生工，允許學生在夜間工作或工作超時，還偽造書面文件隱瞞違反蘋果守則等行為，遭蘋果暫停新業務合作直到問題改善。

《印度時報》指出緯創12日發生暴動事件的原因，外傳是因苛扣員工薪資、延長工時而造成；儘管緯創13日發聲明否認，強調緯創雇用當地人地主要是透過仲介公司，與中國大陸作法相似，並無苛扣員工薪水與延長工時的事情，但仍有可能遭到蘋果公司調查。

目前蘋果公司尚未出面回應，但根據蘋果過去作法，若有重大違紀，很有可能將不符合標準的代工廠直接從名單中刪除。根據《Apple供應商責任2020年進度報告》顯示，在2019年勞工和人權類別的12項重大違規中，有10件和工作超時有關，但整體而言，蘋果有95％的供應商都能符合工時規定。

►緯創印度廠暴動事件衝擊　股價開盤爆量跌逾4%
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