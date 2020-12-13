東部幹線終於要搶通！台鐵下午回送受困列車　傍晚公布明通車班表

▲台鐵瑞芳猴硐坍方搶修有大進展，預計今天下午將空車回送西部，藉此檢視軌道。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵連日搶修瑞芳至猴硐段邊坡坍方中斷路線，今有重大進展！交通部長林佳龍表示，東正線土方清運已告一段落，今早已進行軌道鋪設、整平，電桿架設預計今天中午前陸續到位，台鐵也會持續加強周邊邊坡加固。部分因坍方而受困於東部的列車，預計今天將空車回送西部，並藉此檢視軌道，預估明天上午第一班從瑞芳開往猴硐列車就可以通行。

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▲林佳龍今天一早再度到猴硐現場關心搶修進度。（圖／台鐵提供）

林佳龍今天一早再度到猴硐現場關心搶修進度，他說，看見天空放晴，心中充滿無限感激，台鐵搶修工程進入第10天，在連日的惡劣氣候與施工環境中，今天終於有重大進展。

目前東正線土方清運已告一段落，總計清運9700立方公尺，今早進行軌道鋪設、整平，電桿架設中午前也陸續到位，台鐵將持續加強周邊邊坡加固。

▲台鐵部分因坍方而受困於東部的列車，預計今天下午將空車回送西部。（圖／台鐵提供）

部分因坍方而受困於東部的列車，預計今天下午將空車回送西部，並藉此試車檢視軌道，預估明天上午5:11左右，第一班從瑞芳開往猴硐列車發車，就可以通行。台鐵傍晚也將公布明天班表，另為確保路線的安全，台鐵將24小時監測，並架設全測站即時偵測搭配專人巡檢，確保周邊邊坡安全。

林佳龍說，西正線在昨天發現邊坡岩盤滑動，與相關專業單位研商調整搶修工法，預估需一個月以上的時間完成全線通車目標，目前先以東正線單線雙向通車。

▲經過連日搶修，台鐵預計明早恢復東部幹線東正線單線雙向通車。（圖／台鐵提供）

林佳龍表示，預計今天中午過後，東北季風又將南下，東北角又將刮起強風、下雨，謝謝所有現場的搶修人員，大家辛苦了，也請務必注意保暖。

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