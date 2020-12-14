快訊／科大女停紅燈被「狠拉下車」！恐怖黑衣男瘋狂追車畫面曝

▲高雄驚傳女大生遭陌生男子拉下機車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女大生13日晚間8點獨自從旗山騎機車回家，路上被一名陌生男子跟蹤，男子趁著2人停等紅燈時，對女大生說：「我可以認識妳嗎？」她催油門加速逃離反被男子拉下車，所幸最後逃跑成功。事情曝光後，案發當時監視器畫面也錄下了驚魂追車畫面，警方也掌握到，嫌疑人駕駛的是白色機車，穿著黑色上衣，戴白底有條紋的安全帽，將通知女大生到案指認。

「真的不想再讓台南長榮大學女學生遇害的事情再發生一次！」長榮大學馬來西亞籍女大生日前在距離校門300公尺外遭嫌犯擄走並殺害，消息傳出震驚全國。一名男子在臉書社團指稱，13日晚間8點，女友獨自騎車從旗山回家，在武德殿附近被一名陌生男子跟蹤，「原本她只是以為對方單純跟她同方向，騎到里嶺大橋那個大十字路口，右轉過後第一個紅綠燈，剛好只剩她們兩個在等紅綠燈，那個男生就到她旁邊說：『我可以認識妳嗎？』」

▲案發當時，女大生穿著的外套被陌生男子給扯壞 。（圖／記者許宥孺翻攝）

男子轉述，女友當下回覆：「我不要！」並且催油門加速離開，沒想到陌生男子卻抓著女友的外套，打算拉她下車，幸好最後女友逃跑成功，不過外套卻被拉壞，「可見當時的力道有多大！」最後女友到鄰近加油站尋求協助，並撥打110報案製作筆錄。據了解，受害女生就讀高雄某科技大學大一。

現在案發當時的監視器畫面也隨之曝光，影像中可以看到女大生的車速相當快，似乎就是為了要加速逃離，不過嫌疑人的車速也不慢，因為在同一支監視器所拍下的畫面裡，2人行經影像大約只差7秒。警方表示，嫌疑人駕駛的是白色機車，穿著黑色上衣，戴白底有條紋的安全帽，目前已掌握該報案人描述特徵之對象，後續通知報案人到案指認。

▲警方公布監視器畫面，陌生男子緊追在女大生後頭，畫面僅隔7秒 。（圖／記者許宥孺翻攝）