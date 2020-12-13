分數曾直逼醫牙！網點名1科系「跌落神壇」薪水超低：一堆高分去選

▲薪水越高的產業，相關科系也會越高分。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

大學新鮮人在選科系時，除了依照個人興趣，也會考量到未來出路與待遇。一名網友好奇，科系的熱門程度往往都和「錢」有關，薪水高的科系通常分數也高，競爭也更激烈，但總是有幾個科系畢業後發展不如預期，「台灣哪些科系是曾經很看好，後來變笑話？」

原PO在PTT表示，薪資越高的產業，相關科系門檻也越高，「除了醫牙，電機、資工一向是熱門科系，薪水也一直不差」，而文、史、哲類別的科系出路受到限制，較難在此領域獲得高薪，當然也反映在分數上，「那想請問，有哪些科系是當時認為很有機會發大財賺大錢、分數超高，結果畢業出來卻變成了笑話的呢？」

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▲生科過去是僅次於醫學類的高分科系，但發展不如預期。（示意圖／123RF）



網友幾乎一面倒點名「生命科學系」，大約10年前所有人都很看到這科系的發展，分數甚至僅次於醫學系，怎料畢業後薪水待遇遠遠不如預期，「幫生科QQ，當初一堆高分去選結果...不過我覺得那些強者也會找到出路啦」、「生科啊，差點入坑，現在想起來還會怕」、「我那時候生科超高分，還好沒上」、「生科，十年前被包裝成準醫學系，還有生物科技產業可能是下一個科技新貴產業」、「生科曾經僅次醫牙的第三志願，幫QQ」、「光電方面，面板、光碟還曾經風光過，生科真的雷聲大雨點超小，超慘。」

除了生科上榜，不少人也提到光電系，「絕對是光電，當初跟電機差不多分數，出來後...」、「材料、光電、生科」，但網友反駁，光電系如果讀得好其實頗具潛力，「一堆人講光電，怎麼我認識的出去也是GG、螃蟹」、「光電還好一點，科學園區多少有用」、「光電還好吧，就低配版電機，還是夠用的。」