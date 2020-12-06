比醫牙CP值高！鄉民推1科系「準時下班月薪6萬↑」：民間版公務員

▲藥師雖然起薪高，但成長性有限。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者黃可昀／綜合報導

醫學系畢業雖然能得到一份高薪職業，但不少醫生都是爆肝工作換取酬勞，有網友發現，第三類組的第三志願「藥學系」根本是CP值最高的科系，「工作內容單純又乾淨，下班一到打完卡就可以走了，回家也不用被主管吩咐工作」，起薪至少也有6、7萬，「藥學系可以說是綜觀台灣所有科系中，CP值最高的了吧？」

原PO在PTT表示，醫牙通常只有前1%的考生擠得進去，除了加倍努力還必須有點天分，藥學系則相對比較好考，「畢業後也不用爆肝值班或扛醫療糾紛」，重點是工作內容較單純，只要負責把藥單上的藥物配給病人即可，很少會有超時工作的情形；至於薪水部分，「聽到起薪都有6、7萬，去診所甚至破10萬都不是空談。」

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▲如果自己開藥局確實比較輕鬆。（示意圖／記者周宸亘攝）



他也提到，藥廠、醫院、診所、藥局，甚至大賣場或藥妝店都需要藥師，藥學系畢業出來幾乎不用怕失業，因為這行工作需求極大，「且不用動手術等勞神費力工作，做到80歲也沒問題」，綜合以上優點，讀藥學系可說是第三類組的最佳選擇。

網友指出，雖然起薪很高，但藥師的加薪幅度有限，可說是領死薪水，「可是薪水很死，想多賺也不行，一張牌只能在一地」、「算是民間公務員系，給你一個穩定收入的未來」、「藥師執照CP值高這沒錯，但是是高在可以經營管理事業，例如藥局，甚至還有藥師僱醫師來開診所的。」

也有藥師大吐苦水，其實這行並非想像中這麼輕鬆，「如果是純受薪那其實不見得高，大醫院還可能很操勞，小診所藥師比較沒有臨床壓力，但是通常藥師負責收錢會得罪病患」、「我還聽過有拼命三郎藥師自願一人全包一家診所的，月薪也才剛破10萬，一週六天每天10小時喔。」