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獨／池上55公頃農地改種光電　鄉親嘆美麗風光不再

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▲光電產業大舉入侵池上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲光電產業大舉入侵池上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導　

台東池上一直以來都是以種植稻米聞名全台，稻穗成熟時的黃金稻浪更吸引無數人前往朝聖，但現在卻傳出「種電不種田」的情形發生，在池上火車站後方近期工程悄悄施作，經民眾一問原來是要架設太陽能光電板，有民眾大嘆，以後來池上那美麗風光不在，一下火車印入眼簾的就是那一道又一道突兀的太陽能光電板，令人惋惜。

近期財政部國有財產署南區分署已將台20甲線兩旁超過55公頃的閒置國有農地與台東縣政府簽署委託改良利用契約，同時即將把這一大片農地開發成「太陽光電綠能專區」，此消息一出，引起當地鄉民反彈，也有熱愛鄉土的民眾在臉書各大粉絲頁揚言要發動抗爭，讓地方政府瞭解，應該頃聽民意，在未達成共識時，任意開發，悖離民意，相信讓不少民眾對地方政府漸漸失去信心。

網友回應，55公頃以上荒廢的農地，為什麼遲遲不放租給農民開墾耕作，況且新冠疫情期間，全球各地紛紛出現缺糧危機，為何不好好利用這片土地，讓農地農用。現在這大面積土地不種田，拿去種光電，相信是池上鄉民無法接受的。

日前行政院農委會表示推動綠能固然重要，但在設置太陽能、風力發電等再生能源之餘，也要保障環境、農漁權利不會因為開發建設而受損，因此為了避免農地濫種電，減少爭議發生，已修法限制特定農業區及養殖漁業生產區不得變更設置太陽能，也強調將絕對不會放行砍樹林造電廠。

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▲光電產業大舉入侵池上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲光電產業大舉入侵池上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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