3秒確認蘭花有無感染！　台師大光電團隊獲「國家新創獎」





▲臺師大師生發明「肉品熟度色澤之手持式遠距檢測儀」，只要把儀器對著肉品照射，不必用手摸，就能知道肉品熟成狀況，幫助廚師調理出最佳的料理。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國家新創獎日前舉行，國立台灣師範大學光電工程研究所教授謝振傑指導的跨領域光電AIoT團隊，以「應用於快檢品質之光電智慧物聯網技術」，只需3秒就可用檢測出蘭花是否感染病毒，也可用分析光譜分析肉品熟成狀態，未來還可望研發運用在光束檢測水果品質、咖啡豆風味等，更獲得第17屆國家新創獎「學研新創獎」。

台師大指出，這項獲獎技術的研發動機起於農業、食品業在品管上，往往限制於傳統生技檢測方法，以產線上最簡單、便宜的試紙而言，即使按比例抽檢，累計起來也需花費相當多時間、經費，且採檢破壞了產品樣貌，而正確性易受到許多因素影響而不高。雖已有許多精準的檢測方法跟認證實驗室，但抽檢代表性有限，廠商仍有信譽風險，或是衍生送檢與市場不一致的亂象。

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為達到快速、高正確、產線普檢的自主管理需求，團隊開發「應用於快檢品質之光電智慧物聯網技術」，其精神為找出目標成份的獨特光學特性作為特徵，並鑑定具多成份產品的整體光學特性是否符合標準。

台師大說明，在技術實現上，除因應不同場域需求而客製不同形式（手持式、站點式等）的硬體，並透過人工智慧物聯網(AI + Internet of Things, AIoT)技術，革命性達到高性價比、非破壞、快速的普檢。

▲台師大光電所教授謝振傑（中）率領團隊，以「應用於快檢品質之光電智慧物聯網技術」，榮獲第17屆國家新創獎-學研新創獎。（圖／台灣師範大學提供）

研究團隊表示，近幾年透過科技部法人鏈結產學合作計畫，已完成二個商業機，包含，遠距、無耗材、快檢植物病毒的手持機，以綠光照射蘭花葉子，快速判別正常或有疾病（CyMV或ORSV影響外觀的病毒）;遠距、無耗材、快檢肉品烘焙熟程度的手持機，以可見光、近紅外光雙色光達到正確判別肉品的熟成程度。

上述除了已在幾個龍頭廠導入，另有一些創新快檢的原型機（精檢魚刺/碎骨、油品品質、肉品主成份、水果品質、咖啡豆類風味等），也已於不同企業的產線完成場域驗證，而且近期也開始將這系列技術延伸到工業/環保/永續的產業項目。由於將革命性的技術實際導入產業中，大幅提升產業的競爭力，2020年一月更獲Nature官網『Spotlight on Taiwan』二項報導之一。

團隊主要成員為台師大不同領域系所的學生組成，這幾年在國內外諸多重要比賽獲獎成績亮眼，也數次代表相關部會，在國外新創團隊競賽獲得佳績。團隊使命為以革命性、經濟的客制化硬體、專屬的大數據資料庫，協助即使規模不大的中小企業在產線/田野上，能達到高性價比、非破壞、產品/環境品質的智慧快檢。

團隊說明，回首近幾年發展這一系列技術，所面對技術、商業的挑戰是相當嚴峻，但堅持科技研發不應僅止於學術著作發表，更有責任滿足社會、產業需求的理念，對所有成員而言，這過程不只是跨域學習，更是整合不同領域的所學、發揮價值、實現理念。

而在非學理的部份，有賴多個法人單位（如食品所、資策會等）、業師、孵化器輔導，更感謝學校的支持，讓團隊成果有機會站上舞台。而這次國家新創獎的肯定是任重道遠的開端，後續更要投入許多努力，早日為國家與產業在許多面向帶來更大的提升。

