棄台大賺360萬被狂酸！過來人打臉「別X資源跟人脈」...頂大生淚揭現實面

▲台大老鳥吐槽酸民。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

兩名成績前3%的北市高中生，選擇領取360萬獎學金，棄台大改念亞洲大學一事，在網上熱議不斷，眼看不少人嘲諷短視近利，台大畢業的前輩忍不住發文打臉，同時也釣出不少頂大生，揭開血淋淋現實面，直言科系是關鍵。

大學指考分發入學7日放榜，創校19年的亞洲大學錄取率達102.13%，其中2名「棄台大選亞大」的高材生，更掀起廣大輿論，不少鄉民好奇發文，「給你300萬放棄念台大你願意嗎？」

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一派人不以為然，認為「為了360萬放棄台大的學歷有點傻，理組去MnmRG等大廠，賺的不只360萬，亞洲大學能進去嗎？文組唸台大還有很多學長姐在外商的資源等，不是那張紙沒用吧？」

不過此番言論立刻引來「台大前輩」反駁，「沒唸過112才會在那屁說資源跟人脈，跟你講...所有大學生都殊途同歸啦，有錢的洗國外研所 沒錢的洗國內，這時候唸哪間大學根本沒差，一樣要找顧問、要補習，然後99%的人畢業後都是進大公司當社畜，同學都跟你一樣要用投的，請問人脈有啥X用？你以為學長姐會幫你內推？誰有那個閒時間？」

老鳥接著說，「真正有用的人脈都嘛是出社會才開始累積的，比你資深的大哥大姐、主管，才是真正能帶你飛的...懂嗎？最後360萬，指考前3%我就當是3%好了，唸的科系大概就是畢業後4、5年才賺得到吧，還不是存喔是賺，這樣還會有人覺得這兩個高中生蠢嗎？」

▲亞洲大學。（圖／記者陳涵茵攝）

許多鄉民也表示，「文組我願意」、「現在的錢比以後的錢值錢，到底誰才不懂」、「文組可以+1」、「我看過一堆念台大的廢物，台大沒比較X啦」、「看科系阿，不是每個台大都畢業高薪」、「300萬all in台積電，4年後就買得起台北外的房子了」。

另外，po文也釣出政大前輩笑說，「我是政大，友社台大畢業上班比例不到一半，一堆跑去尋找生命的意義，或是到處打工換宿，女生一堆出國發IG，很多家裡都有錢到不需要工作，政大才乖乖去四大跟銀行報到QQ。」