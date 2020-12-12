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國際扶輪社送愛石門國小學童　社友贈英文繪本、高爾夫球運動經費

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▲國際扶輪社送愛石門國小學童 社友贈英文繪本、高爾夫球運動經費。（圖／新北市石門國小提供）

▲國際扶輪社送愛石門國小學童，社友贈英文繪本、高爾夫球運動經費。（圖／新北市石門國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

11日瑞科扶輪社及五個友社，包括長安社、瑞安社、長擎社、瑞昇社、百川社共30位社友一起拜訪新北市石門國小，捐贈高爾夫球社團運動經費和英文繪本圖書，共計8萬元，希望藉此能夠拋磚引玉，為偏鄉孩子開啟擁抱世界的機會。

台北市瑞科扶輪社社長王臻睿表示，11月中旬帶領本會秘書長嚴樹芬、服務主委鄭慧玲專程至北海岸偏鄉石門國小訪問，得知學校目前需要外界援助的項目，當時即立刻回應一定會盡力提供援助，在不到一個月的時間，就安排了這次的聯合服務活動。

▲國際扶輪社送愛石門國小學童 社友贈英文繪本、高爾夫球運動經費。（圖／新北市石門國小提供）

▲國際扶輪3521第11分區募集捐贈8萬元給學校。

王臻睿說，國際扶輪3521第11分區募集捐贈8萬元給學校，其中5萬元經費是補助該校得以聘請高爾夫球社團專業教練，繼續指導學生高爾夫球課程；另再補助3萬元經費，購買英語繪本一批，提升石門孩子學習英語的興趣和能力。

石門國小校長蔡清寬表示，石門的孩子有6成以上家庭是中低收入戶或清寒家庭，但大部分學生都熱愛高爾夫運動，期待未來有翻轉命運和學得一技之長的機會。但近年來因為經費補助逐漸減少，使學校在推廣高爾夫球社團的課程面臨了困境。

▲國際扶輪社送愛石門國小學童 社友贈英文繪本、高爾夫球運動經費。（圖／新北市石門國小提供）

▲石門國小校長蔡清寬說，社區各界非常感謝社友們，支持學校發展雙語高爾夫特色課程。

蔡清寬說，社區各界非常感謝社友們，支持學校發展雙語高爾夫特色課程，期許未來強化石門孩子高爾夫球專業知識及英語聽說讀寫能力，為立足在地接軌國際做足準備。

熱愛高爾夫球運動的小朋友聿安說，謝謝扶輪社叔叔阿姨的愛心，我會更認真學習，希望未來比賽的時候可以邀請叔叔阿姨到球場為我加油；喜愛英文及閱讀的宇晞說，今天看到好多吸引人的英文原文繪本，真想一口氣全部看完，感謝扶輪社叔叔阿姨捐贈的書籍，學習英語真的變得更有趣了！

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