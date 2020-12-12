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新莊中港福德宮福德正神安座　侯友宜贈匾「福德佑民」祈安新北

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▲新莊中港福德宮福德正神安座 侯友宜贈匾「福德佑民」祈安新北。（圖／新北市民政局提供）

▲新莊中港福德宮福德正神安座，侯友宜贈匾「福德佑民」祈安新北。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市新莊中港福德宮10日舉辦福德正神入廟安座紀念福食會活動，市長侯友宜特別前往參拜祈安，並致贈「福德佑民」匾額，感謝議長蔣根煌擔任寺廟主委15年期間，積極帶領宮廟長期投身社會服務、嘉惠地方。

侯友宜表示，新莊中港福德宮創建於清道光年間，是在地極具特色的信仰中心之一，香火鼎盛、深受愛載。除感謝廟方深耕在地、弘揚優良宗教民俗，亦肯定廟方長期推動公益慈善不遺餘力，每年發放急難救助金及喪葬補助金予低收入戶、捐助白米等物資資助弱勢團體。

議長兼寺廟管理人蔣根煌表示，「福」指土地公，福食又稱食福、做（作）福、吃福，是台灣昔日農村社會重要的宗教活動，福食當日土地公會的會腳群聚爐主家祭祀、分食祭祀肉品、飲食、賞戲。中港福德宮傳承食福習俗，於福德正神入廟安座紀念三獻法會圓滿完成後「吃福」，讓大家感受傳統民俗祭典文化。

民政局表示，感謝廟方長期配合市府各項政策，且於12月1日秋冬防疫專案啟動後，加強相關防疫措施，讓民眾在防疫之餘，也能來廟裡安心參拜。

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