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新北再添「傳藝之光」　增列6位無形文化資產保存者

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▲新北再添「傳藝之光」　增列6位無形文化資產保存者。（圖／新北市文化局提供）

▲「仿古陶瓷」保存者許朝宗（右1）接受新北市長侯友宜頒發文化資產證書與「藝師」榮銜。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2020年度增列六位無形文化資產保存者，分別為「歌仔戲」保存者王束花、「京劇（梅派）京胡藝術」保存者吳明生、「仿古陶瓷」保存者許朝宗、「泥條盤築陶藝（土內走）」保存者李明雄、「石雕」保存者石地發及「漆線雕」保存者林家億等，市府為表達對無形文化資產的重視，侯友宜於9日親自頒授文化資產證書與「藝師」榮銜予各位保存者。

2020年度疫情影響藝文產業甚鉅，新北在地傳統技藝能者仍為保存傳統藝術不遺餘力，因此不乏各具特色之無形文化資產代表，如自59年起與夫婿林竹岸創辦民權歌劇團為首任小生，美名歌仔戲「長髮小生」王束花藝師，具有扎實「腹內滾」的做活戲功力，目前還持續培育新血教育英才。

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▲新北再添「傳藝之光」　增列6位無形文化資產保存者。（圖／新北市文化局提供）

▲新北增列6位無形文化資產保存者。

以梅蘭芳為代表的京劇京胡操琴大師吳明生，堅持以難度較高的絲弦胡琴演奏，運用靈活的弓法指法及運弓速度，烘托出梅派唱腔韻味；鶯歌陶藝重鎮本屆同時登錄兩位不同風格的陶藝大師，一位是擅長釉燒仿古陶瓷的許朝宗藝師、另一位則是古樸泥條盤築陶藝的李明雄藝師。

本土石匠陳根樹師傅體系的石雕匠師石地發，多年堅持手工設計雕刻，其龍柱作品為上選佳作！另外，也登錄民間粧佛工藝的裝飾手法漆線雕大師林家億，作品呈現清、順、雅三大美學理念，為佛像神尊的服飾增添圖案造型與立體線性之美。

▲新北再添「傳藝之光」　增列6位無形文化資產保存者。（圖／新北市文化局提供）

▲「漆線雕」保存者林家億（右2）接受新北市長侯友宜頒發文化資產證書與「藝師」榮銜。

侯友宜指出，新北市文化願景藍圖，以「城市新美力」為推動核心，「區區有特色、處處有美學、人人能參與」為施政目標，而新北所擁有豐沛的無形文化資產，像是淡水分區多為北岸海景，民俗宗教、漁獵技法孕育海洋文化底蘊。

侯友宜表示，瑞芳分區展現山城風華，邁向國際觀光的平溪天燈為其代表；新莊、板橋、三重、蘆洲、雙和等區盆地沃野，人文薈萃，無論南北管、歌仔戲、布袋戲、說唱等樣樣精彩，糊紙、製鉋、泥作、彩繪等工藝更是一絕！

更值得一提的是三鶯分區為新北的藝術重鎮，匯集了鶯歌陶瓷、三峽木雕、未來可共同推動三鶯文創，打造文藝廊道，藝文發展能量豐沛，截至目前為止新北市共登錄50項無形文化資產，傳統藝術人才匯萃。   

▲新北再添「傳藝之光」　增列6位無形文化資產保存者。（圖／新北市文化局提供）

▲「歌仔戲」保存者王束花（右2）接受新北市長侯友宜頒發文化資產證書與「藝師」榮銜。

侯友宜說，無形文化資產審議過程繁瑣，故每位藝師均經過重重考驗認證，市府授與證書及榮銜代表對藝師在傳統藝術長年不懈努力的肯定與尊崇，但更重要的是期許眾藝師堅定持續文化傳承的重要使命，市府也將更努力協助文資保存，推動發揚傳統技藝，期勉新科保存者延續每項珍貴的文化資產，使先人的智慧與藝術精華，隨著時代脈動，開創傳藝新格局。

▲新北再添「傳藝之光」　增列6位無形文化資產保存者。（圖／新北市文化局提供）

▲「泥條盤築陶藝（土內走）」保存者李明雄（右2）接受新北市長侯友宜頒發文化資產證書與「藝師」榮銜。

▲新北再添「傳藝之光」　增列6位無形文化資產保存者。（圖／新北市文化局提供）

▲「京劇（梅派）京胡藝術」保存者吳明生（右2）接受新北市長侯友宜頒發文化資產證書與「藝師」榮銜。

▲新北再添「傳藝之光」　增列6位無形文化資產保存者。（圖／新北市文化局提供）

▲「石雕」保存者石地發（右2）接受新北市長侯友宜頒發文化資產證書與「藝師」榮銜。

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