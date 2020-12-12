人夫爽吃美髮小三！她「5分鐘不夠」嬌喊：想要再2hrs~正宮一聽崩潰

▲人妻聽到丈夫與小三的鹹濕對話崩潰提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻發現丈夫怪怪的，便在老公的同意下在手機內安裝定位、錄音軟體，沒想到意外發現，丈夫經常出入一名女子所居住的社區，雙方還在車上有鹹濕對話，崩潰罹患憂鬱症，向小三提告求償200萬元。法院審理後，判小三應賠償正宮20萬元，可上訴。

正宮主張，婚後與丈夫育有2名子女，她2018年察覺丈夫行為有異，經丈夫同意過後用手機定位發現，丈夫經常出入一名女子的社區，2人還有鹹濕對話，2018年10月23日丈夫更到小三的住處激戰，頓時心碎決定向小三提告求償200萬元。

對此，小三則辯稱，是人夫主動糾纏騷擾，人妻所取得2人在她車上的錄音，是屬於非法取得的證據，另外，人夫與正宮間的妨害家庭告訴2019年9月間已經成立調解，由人夫給付正宮400萬元在案，已經填補了正宮的損害，她應該能免除責任。

但新北地方法院指出，人妻是在丈夫的同意下，在丈夫手機內安裝有錄音功能的定位軟體，並不是用非法的手段竊錄取得錄音。另外，2人在車內的對話包括，「剛剛妳很快就舒服了」、「對呀，太久沒有做了」、「而且還兩次唷～」、「不只兩次吧！」、「很敏感唷！」、「想說要不要趕快射出」、「蛤～我是想要你再做2個小時，你剛做不到5分鐘…不行，不習慣這麼快」等語，當場打臉小三稱「被騷擾」的說詞。

法院審酌，從事美髮合夥事業的小三每月收入約為3、4萬元，須撫養母親及女兒，但她害得正宮罹患憂鬱症，對正宮婚姻生活的圓滿、安全、幸福造成危害，判她應賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。

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