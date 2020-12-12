夫爽當小王「229歡慶4周年」！正宮見晃動片崩潰…意外曝超狂月收

▲人夫婚前爽當小王，婚後還歡慶偷吃4周年，妻知姦情崩潰。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫婚前劈腿，與同在保險公司上班的女同事展開不倫戀，這段戀情還延續到婚後，正宮無意間發現，丈夫竟與小三「歡慶4周年」，手機內還有激戰片，頓時崩潰，向小三求償200萬元。法院勘驗各項事證後，判小三應賠償正宮80萬元，可上訴。

正宮主張，2016年4月初與丈夫結婚，不料，3月間她卻在丈夫的手機中發現，2019年2月29日小三竟與丈夫「歡慶4周年」，還喜孜孜地稱，「今天是四年一次的特別日子2/29表示我們邁入第四年了愛你」，丈夫則回傳「愛妳唷」，2020年3月6日2人也前往桃園一處摩鐵發生性行為，並拍下激戰照片。

正宮心碎指出，小三與丈夫均任職保險公司近10年，有許多共同的LINE群組、同事、朋友，丈夫臉書狀態也顯示「已婚」，2人卻仍在都有家室的情況下發生婚外情，決定向小三提告求償200萬元。

小三辯稱，與人夫是在2015年任職保險公司時認識的，當時人夫還沒有結婚，她居住於桃園，是遭起訴後才知道人夫已婚，事後雙方就沒有再聯絡了，至於性愛照片、影片，正宮無法證明是3月間拍攝，當事人也不是她與人夫。

小三強調自己不知道人夫已婚，但法院勘驗雙方對話發現，小三曾稱「那是你老婆」當場打臉。另外，小三曾在人夫傳A片稱「我不在不能想」時，給予回應「這句台詞是我要說的好嗎？」，又有一系列親密依偎照，性愛片中的飾品也跟當天2人約會照中的飾品相同，種種跡證讓法官不採信小三的說詞。

雖然小三稱，自己月薪只有3萬元，但法官發現，小三連兩年所得總額分別為370萬、334萬餘元，平均月薪約為30萬元，而正宮連兩年收入則為617萬、625萬餘元，平均月薪落在52萬元左右，最後高雄地方法院判小三應賠償正宮80萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。