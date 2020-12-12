跟妹仔揪1次1500！他上陣「抬不起頭」尷尬喊停…下秒強來落跑慘了

▲高雄男與援交妹進行性交易時不舉，竟強搶對方皮包內的現金，遭判刑2年8月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿義（化名）與援交妹小妍（化名）約定以1500元的金額進行性交易，孰料，過程中阿義卻「抬不起頭」，一段時間過後仍不見起色，阿義便主動喊停，認為沒有完成性交，要求小妍歸還1500元未果，竟搶走對方錢包內的2200元後轉身落跑，氣得小妍報警處理。阿義最後被依強盜罪判刑2年8月，可上訴。

回顧整起事發經過，阿義2019年11月23日與小妍約定在摩鐵內以1500元一次的金額進行性交易，阿義付款後，小妍便使出渾身解數，想用嘴讓阿義「站起來」，不料，卻始終沒有起色。

阿義見狀主動喊停，因認為這樣性交不算完成，他出聲要求小妍退還先前所支付的費用，但對方不從，阿義便主動拿走小妍放在梳妝台上的皮包，想拿走裏頭的錢。

小妍一見隨即衝上前與阿義展開皮包爭奪戰，2人爆發激烈拉扯，雙雙跌在床上，小妍慘遭阿義手肘壓制頸部、枕頭摀臉。阿義趁著小妍無法脫逃時，強行取走錢包內的現金2200元，接著穿上衣服騎機車落跑。身體多處受傷的小妍趕緊追出門，拍下阿義的車牌號碼報警處理。

事後阿義坦承犯行，並表示悔意。高雄地方法院審理後，考量雙方已經以7萬元金額達成調解，小妍也願意給阿義一個改過自新的機會，依照強盜罪將阿義判刑2年8月。

阿義不服判決結果，決定上訴至高雄高分院，還提出2份診斷證明書，表示自己有戀物癖精神疾病，犯案時是受到病情影響，但高雄高分院送請醫院鑑定卻發現，阿義犯案時並沒有因為精神障礙導致辨識行為的能力降低，將他的上訴駁回，全案仍可上訴。