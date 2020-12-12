拼命賺錢還欠債！他一查「老婆10年花646萬美髮」…怒提離婚

▲人妻在美髮上花了150萬人民幣。（圖／翻攝自1818黃金眼）

記者鄭思楠／綜合報導

剪頭髮是正常需要，竟然有人因為這樣鬧到離婚？杭州一名趙姓女子，整理帳單時發現10年間在一家美髮店花了150萬人民幣（約新台幣646萬元），平均1年15萬人民幣（約新台幣64萬元），老公知道後氣得想離婚。

據《1818黃金眼》報導，趙女委屈稱，自己10年內在一間美髮店花費了150萬（人民幣，下同），丈夫發現家裡沒錢，和她一同整理支付寶、微信轉帳及信用卡帳單等才發現。

她認為，這店除了要儲值，還會被強迫消費，帶有「欺詐」性質，自己是被「套路」了，例如有時一些店員會告訴她年底要衝業績，要求必須儲值，自己也照做。她承認，多年來花錢時都沒什麼感覺，「這次拉帳單整理出來，我才感到難過，老公天天跟我吵架。」

趙女其實沒有不停儲值，而是同一間店在這10年內曾多次轉手，她每次儲值餘額都用不完，但接手的新店長都會要求儲值到某個金額才可消費，但她也沒想到這些年來已經儲值了這麼多錢。

▲老公氣到想離婚。（圖／翻攝自1818黃金眼）

她翻看帳單，除了頭髮服務，還做過美容、身體保健、刮痧、經絡按摩等，自己都嚇一跳。最大問題是老公看完帳單後，氣得大吵，要跟她離婚。

丈夫稱，自己平日做生意賺到的錢都交由妻子管理，但近日才發現多年積蓄不翼而飛，甚至多了70多萬債務；後來妻子才承認自己都將錢花在美髮店。他表示難以接受，認為是美髮店的店員長年教唆妻子。

理髮店店長則否認強迫消費，她經常光顧，「一有時間就來做面膜呀、做護膚呀，這都是正常消費。」他答應，如果是尚未消費的錢，可以退還，但他們的店在去年8月才開始營業，對以往花的錢並不知情。

目前，雙方仍在協商中。

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