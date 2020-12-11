從直播主到護士！老公「4個月狂劈4女」　網卻風向一面倒：別離婚

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今年8月發現先生外遇，於是她跟對方攤牌，希望能將婚外情斷乾淨，雖然老公承諾會處理，但又接連狂劈另外3位女生，氣得她想離婚，不過面對每月15萬元的生活費，她無奈退縮了，也不禁感嘆「當初追求我時這麼專情，追到手結婚後卻這麼花心！」

女網友在「靠北老公2.0」提到，8月發現老公外遇，小三是直播主，而她選擇攤牌，要對方跟外面的女人斷乾淨，當初先生答應了，結果隔月她再度抓包，「是大學生，之前小三分手後又包養一個小四。」

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然而，丈夫絲毫沒有悔改之意，她泣訴道，「10月發現他包養一位模特兒，給我的感覺是抓到就抓到，切了再換一個；然後11月他去做自費健檢時，順手包養一個醫院小護士，一樣一發現就切再換一個。」

忍無可忍的她決定斷捨離，沒想到先生根本無痛癢，甚至冷漠地說「離婚可以，但我們有簽財產協議，妳一分錢都拿不到，離婚後我也不需要給妳錢。睜一隻眼閉一隻眼，妳名義上還是我太太，只要我不定時表演模範夫妻給客戶看、給爸媽看，每月會給妳15萬生活費，但若要攤牌離婚一毛錢都沒有。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutas）

這段絕情的回應，讓她相當痛心，「為何男人做錯就要女人來承擔？當初追求我時這麼專情，但追到手結婚後卻這麼花心，他可以去外面花心玩女人，我卻要在家當模範太太，好不公平。為何明知道男生結婚還跟口香糖一樣黏住不放，當人小三就是X。」

對此，網友們紛紛回應，「有15萬還要他幹嘛」、「15萬聘妳當原配，那各自各精彩吧，不過要做健檢， 別染上怪病不知喔」、「先存到一定的數目再離」、「每個月給妳15萬演個戲，不過份」、「就當上班嘍，小孩別生為佳」、「別跟錢過不去」、「那就各玩各的啊！15萬的工作不好找欸」。

值得一提的是，夫妻財產新制共有3種，包括法定財產制及約定財產制（共同財產制或分別財產制），夫妻得於婚前或婚後，以契約約定選用共同財產制或分別財產制，並向法院登記，如未約定，則一律適用法定財產制。

另外，新法也肯定家事勞動的價值，並明訂家庭生活費用由夫妻各依經濟能力、家事勞動或其他情事分擔；換言之，家事勞動亦為家庭生活費用之內涵。