搭船遠征平潭偷情　環保董娘吃人夫「啾」聲露餡「激戰數不清」

▲環保董娘偷吃人夫正宮崩潰提告求償百萬。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

北市人妻主張，自己與丈夫於2004年8月4日首次結婚，但丈夫婚後不斷和別人有曖昧，甚至有小三刻意介入，導致夫妻爭吵不斷，於2014年8月29日2人協議離婚，又在同年10月13日再次結婚。但沒想到去年檢視行車紀錄器竟發現老公與小三有甜蜜對話甚至親吻，小三更直接親口承認吃她老公、以老公老婆互稱，人妻憤怒提告求償100萬元。

人妻妮妮（化名）傷心表示丈夫阿強（化名）向她坦承與小三阿萍（化名）這些年斷斷續續發生婚外性行為多到無法計算，去年4月3日到6日期間，兩人共同從新北市八里台北港搭乘遊艇「海峽號」到大陸福建省平潭縣出遊，並向妮妮坦承最後一次婚外性行為是去年10月7日在某旅館。妮妮泣訴因為阿萍的介入，導致自己精神備受折磨，甚至導致重度憂鬱症復發。

小萍提出抗辯表示，是正宮對於阿強不斷外遇的事情深感厭煩，對於阿強身邊的普通女性常懷敵意，導致她只是和阿強就只是泛泛之交，還要被多次言語侮辱攻擊。和阿強一同搭船到平潭，一抵達對岸後就各自分道揚鑣，根本沒有什麼不堪的情事發生。

▼小萍和阿強搭船到平潭偷情。（圖／取自免費圖庫Phere）



經查阿強行車紀錄器確實錄下，阿萍直接親口說出自己就是小三的話，更在車上直接說「吻我、我愛你老公，我真的很在乎你啦。」更向阿強抱怨自己不是一個能浮上檯面上的人，因為自己走出去，人家只會說啊這小三。車上談話深情大告白，愛來愛去，甚至多次親吻，法院勘驗發現多次的「啾」聲，認定阿萍和阿強已共同侵害妮妮的配偶權。

台北地院考量阿萍與阿強侵害配偶權行為，導致妮妮罹患重度憂鬱症等症狀實屬沉重，且阿萍完全不尊重他人婚姻實在不應該，並斟酌妮妮為專科肄業，是全職家庭主婦，和阿強育有2女，阿萍為高中肄業，於2012年時經營清潔社，2017年時經營環保公司，共經營2間環保公司也是有配偶，育有3名子女，認為應賠償精神慰撫金，以30萬元為適當。

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