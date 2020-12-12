心疼阿婆撿回收！暖心送「鹹酥雞+拿鐵」　網歪樓：她比你有錢

▲阿婆在寒冷的天氣撿回收。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友出門買鹹酥雞和熱拿鐵當宵夜，看到旁邊有一位拿著回收的阿婆，臉上掛著疲憊的表情，走進超商後雙手空空走出來，於是他直接把手上的食物拿給阿婆。阿婆當下又感動又不好意思，頻頻向他道謝。暖心舉動獲得網友大讚，但也有人歪樓表示，「阿婆喝完咖啡睡不著，嗨一整晚」。

該名男網友在臉書「爆怨公社」發文，晚上肚子餓出門買吃的，在機車旁看到撿回收的阿婆，走進超商後，過沒多久又走了出來，臉上還掛著疲憊的神情，於是他把剛買的鹹酥雞還有咖啡拿給阿婆，希望阿婆在冷冷的天可以溫飽肚子。

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阿婆當下又感動又不好意思，雖然阿婆一開始表示不用，怕原PO吃不飽，但在原PO的堅持下阿婆還是收下了。看著阿婆離去的背影，他內心仍然感到很不捨，「我沒有幫助到她什麼，但助人為樂之本，真的現在心情非常開心」。





▲回收場。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

暖心的舉動獲得許多網友大讚，但也有網友歪樓，阿婆喝了咖啡睡不著了，「這麼晚喝咖啡，阿嬤要睏美企了」、「喝完阿嬤睡不著要繼續撿了」、「你給阿婆喝咖啡，是要讓她晚上當蕭告的嗎」、「喝咖啡配鹹酥雞讓阿婆整晚胃食道逆流」

也有不少網友指出，撿回收的阿婆其實都超級有錢，「我們公司的房東太太也是爆有錢，但她很環保常看她在撿公司外的垃圾桶」、「說不定整條街都是她的」、「其實阿婆七期好幾棟樓在收租，回收只是做身體健康」、「你知道你收入比她差嗎？」