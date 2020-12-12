3歲童染疫！台灣母子自美返國先後發病　創國內最小個案紀錄

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增8例境外移入新冠肺炎確定病例，醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案分別來自印尼、美國、英國，值得注意的是，其中有2例自美國入境本國籍母子，他們持有3日內陰性證明入境，檢疫時先後出現症狀採檢確診，小朋友僅有3歲，是今年年紀最小個案。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，新增8例個案有4例來自印尼、3例自美國入境、1例自英國入境。其中案727、730、732均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，於今(2020)年11月27日來臺工作，其中案727持有登機前3日內血清抗體檢驗陰性報告，另2人則持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。3人曾於11月28日接受「1127印尼專案」採檢，結果皆為陰性；後於12月10日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值34~35.6)。因3人迄今皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案728為本國籍40多歲女性，今年7月至英國工作，11月27日與2名家人一同返國；個案居家檢疫期間，於12月4日出現全身倦怠、肌肉關節痠痛、頭暈等症狀，12月6日發燒並由衛生單位安排就醫採檢，檢驗結果為陰性，因症狀未改善，12月9日再次就醫採檢並收治住院，於今日確診；與個案同行返國之2名家人目前無症狀，列為居家隔離之接觸者。

案729為本國籍20多歲女性，去(2019)年8月至美國就學，今年11月30日自美國搭機，12月2日入境臺灣後返回住處居家檢疫。個案12月5日曾有喉嚨痛症狀但未回報，12月8日起陸續出現鼻塞、流鼻水及嗅味覺異常症狀，12月9日通報衛生單位後安排就醫採檢，並於今日確診。因個案於住家內之單人套房居家檢疫，未與同住之其他家人接觸，故3名同住家人列自主健康管理。

▲疫情未見降溫，機場持續加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

案731為印尼籍20多歲女性商務人士，今年11月25日與5名同行者來臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀。個案12月10日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34)。個案之5名同行者檢疫期滿後自費採檢結果皆為陰性，列居家隔離。

案733、734為家人，分別為本國籍30多歲女性及未滿5歲男童，長期居住美國(前次自臺灣出境時間為2019年3月)，今年12月6日一同返臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。案733於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，案734就醫時出現發燒症狀，2人均於今日確診。個案檢疫期間，有2名社區管理員曾於收垃圾及送包裹時，短暫接觸個案，但因接觸時間短且有佩戴口罩，故列自主健康管理。

根據指揮中心統計，國內目前累計733例確診，分別為641例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

【你可能也想看】

►最小確診者！3歲男童隨媽「美國返台」染疫 推測有2感染源

►浙江台商接觸者21人檢驗結果出爐！病毒序列比對還要再等等

►一天增8例！40多歲女「英工作4月」返台確診 2同行家人尚無症狀