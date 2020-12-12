女網友誆投資黃金穩賺不賠！心動男臨櫃匯款　警勸阻保住10萬

▲桃園市黃姓男子10日中午在八德區某銀行臨櫃欲匯款10萬元，員警詢問黃姓男子匯款原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子10日中午到八德區某銀行欲匯款10萬元，行員詢問匯款目的與帳戶等資訊，黃男聲稱要匯給網友投資黃金，行員直覺可能遭詐騙打電話報警，員警趕抵時，黃男再度聲稱是女網友建議他投資黃金，且穩賺不賠，他想賺取高額利潤才想匯款投資，員警提出匯出款項流向與投資相關標的，應該是詐騙伎倆，黃男才頓然醒悟打消匯款決定，感謝行員與警方及時勸阻，保住其辛苦存下來的10萬元現金。

▲桃園市黃姓男子10日中午在八德區某銀行臨櫃欲匯款10萬元，員警到場詢問黃男匯款原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局八德派出所警員劉育鑫、鍾明鈞與謝蜂辰10日中午12時許巡邏時，接獲轄區某銀行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，隨即趕往銀行處理，黃姓男子臨櫃欲匯款10萬元至女網友指定帳戶，包括經銀行副理、行員關懷提問直覺是詐騙手法。

黃姓男子聲稱，3個月前在網路上認識一位名為「XIN」的女網友，雙方透過LINE通訊軟體聊天，女網友聲稱最近黃金市場交易熱絡，投資黃金穩賺不賠，因此深信不疑，想聽從女網友建議投資黃金以賺取高額利潤，所以到銀行匯款10萬元給女網友指定帳戶。

▲桃園市黃姓男子在八德區某銀行臨櫃欲匯款，員警與行員聯手勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警細心詢問黃男是否清楚匯款後之款項去向與投資之標的等資訊，倘若一旦匯款至帳戶內很難追得回來，黃男覺得此投資方式破綻百出，有可能被詐騙，隨即打消匯款念頭，也感謝警方與行員及時勸阻，保住自己存下來的辛苦錢。

八德警分局呼籲，新興詐騙伎倆層出不窮，以往均針對生活單純銀髮族或中老年人、退休族或家庭主婦下手，最近則針對假交友、假投資的新詐騙手法，透過時下年輕族群想投資賺錢，誆稱利用操作外匯期貨、投資虛擬貨幣或黃金穩賺不賠、高報酬低風險等說詞，吸引民眾投入資金，得手後藉故拖延，或是拒不匯投資所得報酬，或以各種名目要求匯出更多金錢，以達其詐騙目的，造成民眾財產損失巨大損失，民眾對於來路不明投資，一定要小心查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以避免受騙上當。

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