　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女網友誆投資黃金穩賺不賠！心動男臨櫃匯款　警勸阻保住10萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市黃姓男子10日中午在八德區某銀行臨櫃欲匯款10萬元，員警詢問黃姓男子匯款原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子10日中午在八德區某銀行臨櫃欲匯款10萬元，員警詢問黃姓男子匯款原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子10日中午到八德區某銀行欲匯款10萬元，行員詢問匯款目的與帳戶等資訊，黃男聲稱要匯給網友投資黃金，行員直覺可能遭詐騙打電話報警，員警趕抵時，黃男再度聲稱是女網友建議他投資黃金，且穩賺不賠，他想賺取高額利潤才想匯款投資，員警提出匯出款項流向與投資相關標的，應該是詐騙伎倆，黃男才頓然醒悟打消匯款決定，感謝行員與警方及時勸阻，保住其辛苦存下來的10萬元現金。

▲桃園市黃姓男子10日中午在八德區某銀行臨櫃欲匯款10萬元，員警到場詢問黃男匯款原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子10日中午在八德區某銀行臨櫃欲匯款10萬元，員警到場詢問黃男匯款原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局八德派出所警員劉育鑫、鍾明鈞與謝蜂辰10日中午12時許巡邏時，接獲轄區某銀行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，隨即趕往銀行處理，黃姓男子臨櫃欲匯款10萬元至女網友指定帳戶，包括經銀行副理、行員關懷提問直覺是詐騙手法。

黃姓男子聲稱，3個月前在網路上認識一位名為「XIN」的女網友，雙方透過LINE通訊軟體聊天，女網友聲稱最近黃金市場交易熱絡，投資黃金穩賺不賠，因此深信不疑，想聽從女網友建議投資黃金以賺取高額利潤，所以到銀行匯款10萬元給女網友指定帳戶。

▲桃園市黃姓男子在八德區某銀行臨櫃欲匯款，員警與行員聯手勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子在八德區某銀行臨櫃欲匯款，員警與行員聯手勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警細心詢問黃男是否清楚匯款後之款項去向與投資之標的等資訊，倘若一旦匯款至帳戶內很難追得回來，黃男覺得此投資方式破綻百出，有可能被詐騙，隨即打消匯款念頭，也感謝警方與行員及時勸阻，保住自己存下來的辛苦錢。

八德警分局呼籲，新興詐騙伎倆層出不窮，以往均針對生活單純銀髮族或中老年人、退休族或家庭主婦下手，最近則針對假交友、假投資的新詐騙手法，透過時下年輕族群想投資賺錢，誆稱利用操作外匯期貨、投資虛擬貨幣或黃金穩賺不賠、高報酬低風險等說詞，吸引民眾投入資金，得手後藉故拖延，或是拒不匯投資所得報酬，或以各種名目要求匯出更多金錢，以達其詐騙目的，造成民眾財產損失巨大損失，民眾對於來路不明投資，一定要小心查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以避免受騙上當。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／地震後離奇卡廢墟30cm牆縫！男哀喊16小時獲救：不知怎麼掉下來

►8打1+西瓜刀猛砍！他「手捧腸子等救護車」險死　兇煞只判囚6年

►隔壁房應召裸女尖叫！他變正義哥衝入狠K「奧客」：聽到4個字完了

ET快訊
快訊／台中工寮竄火燒塌！1男慘被燒成焦屍
藍寶堅尼撞翻油罐車墜9米山谷　天價賠償費曝光
館長中槍105天「硬舉177kg連續9下」！腳骨裂開畫面曝光
「零錢存款機」真實用途曝光　銀行員：不是為了存錢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中東勢工寮竄火燒塌！　火場內發現一名男性焦屍

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」　見駕駛嚇得落跑：大哥拍謝

女網友誆投資黃金穩賺不賠！心動男臨櫃匯款　警勸阻保住10萬

夫爽當小王「229歡慶4周年」！正宮見晃動片崩潰…意外曝超狂月收

最強藍寶堅尼！把油罐車撞翻墜9米山谷　豪氣哥亮635萬：全賠了

疫情期「一趟10萬」！租漁船運30越籍男女來台　遭海巡夜襲看傻

拜「寺廟大盜」為師！2賊手推車搬保險箱...工作室「解剖」600萬

嘉義國小師爆不倫...正宮怒「兩人運動」開房車震還「優良教師」

會車瞬間曝！台中嬤載7歲孫女車禍亡…親友PO文控肇逃　警說明案情

快訊／高雄獨居翁7天沒出門…住處飄屍臭！破門見倒臥浴室已氣絕

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布：暫停演藝工作

她被機車哥惡整「竹炭粉抹滿臉」 狀況外被路人偷瞄：太有魅力？

謝忻地震躲桌下哭「掉半球險走光」　深夜澄清：我真的沒有露點！

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

幫哈士奇「裝GPS」去森林散步　一打開紀錄見謎樣路徑快笑瘋XD

快訊／台中東勢工寮竄火燒塌！　火場內發現一名男性焦屍

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」　見駕駛嚇得落跑：大哥拍謝

女網友誆投資黃金穩賺不賠！心動男臨櫃匯款　警勸阻保住10萬

夫爽當小王「229歡慶4周年」！正宮見晃動片崩潰…意外曝超狂月收

最強藍寶堅尼！把油罐車撞翻墜9米山谷　豪氣哥亮635萬：全賠了

疫情期「一趟10萬」！租漁船運30越籍男女來台　遭海巡夜襲看傻

拜「寺廟大盜」為師！2賊手推車搬保險箱...工作室「解剖」600萬

嘉義國小師爆不倫...正宮怒「兩人運動」開房車震還「優良教師」

會車瞬間曝！台中嬤載7歲孫女車禍亡…親友PO文控肇逃　警說明案情

快訊／高雄獨居翁7天沒出門…住處飄屍臭！破門見倒臥浴室已氣絕

LIVE／境外移入+8、台商防疫旅館病毒比對　指揮中心最新說明

楊丞琳「我其實好傷心」淚眼PO文！ 媽：妹妹啊…一句話讓她走心了

台南柳營農會百歲新廈落成　賴清德、黃偉哲出席籲農會積極落實對農友照顧

恭喜！李國超「家傳戒指」套牢高欣欣：謝謝老天爺把她賜給我

打完輝瑞疫苗「眼歪嘴斜」！美4人有不良反應...FDA堅稱：沒問題

快訊／台中東勢工寮竄火燒塌！　火場內發現一名男性焦屍

中職／高國輝穿高K球衣　回憶一百種偷懶方法「腳印事件」

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」　見駕駛嚇得落跑：大哥拍謝

出席首映會被問中天關台　總統蔡英文「尊重司法機關裁決」

野生蕾菈現信義區穿超辣！　扮兔女郎自拍「鏡子反射畫面」掀暴動

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

快訊／板橋清晨驚傳爆炸聲　民眾嚇醒：聽到很多救護車

快訊／台中女疑遭撞亡…7歲童急救中　親友淚求行車紀錄器

快訊／羅東火車站旅客墜軌！遭普悠瑪撞上

她倒垃圾竟被夾斷3手指　全粉碎無法接回…

即／柴山彈頭找到了！

即／台中男獨待客廳！「10F墜下」搶救不治

碩士生退租！「瓶裝尿+廚餘」竟全丟蓄水池

猴硐線運廢土擦撞山壁　2駕駛飛出

即／高雄仁武「轎車追撞5機車」　6人送醫

抽中耀登賺4萬　游迺文去年上班就偷買

獨居翁7天沒出門！破門見倒臥浴室已氣絕

深情夫積極配合調查　唯求愛妻輕判

更多熱門

相關新聞

花6千買大麻+種子水耕栽種　法桃園男下場曝

花6千買大麻+種子水耕栽種　法桃園男下場曝

桃園市吳姓男子去年在桃園區某餐廳向不知名男子以6千元購買大麻與種子，隨後在網路蝦皮網站上購買相關栽種器具，在租屋處自設溫室栽種，再由網路學習水耕法栽種大麻，今年6月間被警方循線查獲，當場起出大麻成株與相關栽種設施等證物，吳男坦承犯行，大麻栽種的水耕法技術從網路上學習而來，桃檢10日偵結依毒品危害防制條例提起公訴。

他翻未婚妻網購紀錄…下秒氣昏怒分手！

他翻未婚妻網購紀錄…下秒氣昏怒分手！

桃園男匯22萬給「大陸女友」　員警+行員苦勸

桃園男匯22萬給「大陸女友」　員警+行員苦勸

我有能力殺全車　38歲男搭火車亂嗆引爆公憤

我有能力殺全車　38歲男搭火車亂嗆引爆公憤

苗栗男投資比特幣「高獲利啦」　波麗士阻受詐

苗栗男投資比特幣「高獲利啦」　波麗士阻受詐

關鍵字：

女網友男子匯款黃金投資

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

知名部落客「肺腺癌」病逝

快訊／中天新聞關台！最後畫面曝

法比歐求婚成功！　低頭甜吻台灣女友

快訊／趙斗淳出獄了！搭專車現身

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

下雨不能尿尿？媽199買抬腿神器

仿妝夭后37歲癌逝！遺言曝光3萬人哀悼

男生要坐著尿尿！醫認證「3大優點」…網一試驚呆：真的有效

快訊／板橋清晨驚傳爆炸聲　民眾嚇醒：聽到很多救護車

趙斗淳「滿頭白髮」真面目現身！

青青改名曝超兇福利「真的脫了」

更多

最夯影音

更多
黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？
瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面