最小確診者！3歲男童隨媽「美國返台」染疫　推測有2感染源

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（12）日新增8名境外移入病例，包括一名3歲男童，長期住在美國，與母親12月6日從美國返台後確診，為今年確診者中，年紀最小的個案，持陰性證明返台7日後確診，但有2名社區管理員在收垃圾送包裹時，曾有3分鐘短暫接觸，因接觸時間短且戴口罩，列為自主健康管理。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案733、734為家人，分別為本國籍30多歲女性及未滿5歲男童，長期居住美國(前次自臺灣出境時間為2019年3月)，今年12月6日一同返臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。

案733於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，案734就醫時出現發燒症狀，2人均於今日確診。

羅一鈞說，可能感染線索有二，一為遭送機父親傳染，因父親後來出現頭痛症狀，但因家人在美國難以追蹤。另外，根據疫調顯示，男童在美國機場候機期間，有到遊戲區活動，也可能是接觸直接或間接被傳染。

依據指揮中心統計，今年共有3名5歲以下的學齡前兒童確診，除了新增的案734外，餘下2名分別為3月公佈的案175與4月公佈的案365，前者確診時為4歲，是在與家人共同出差至荷蘭時染疫，後者則是本土家庭群聚個案，在家族聚會時遭爺爺傳染。

根據指揮中心統計，國內目前累計733例確診，分別為641例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、595人解除隔離，其餘住院隔離中。

▲12/12疫情通報。（圖／衛福部提供）



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